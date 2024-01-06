葉蒨文與袁文傑床照曝光　自認大情大性唔怕醜

藝人葉蒨文（Sophie）在無綫劇集《妳不是她》中飾演「低EQ港女」，發爛渣時火氣十足，向丁子朗眉目傳情時亦是電力十足。談到角色，Sophie坦言難度在於與真實的自己相差很遠：「我對角色嘅理解係一個情商有啲低嘅女人，單純、直接、冇咩智慧，只要鍾意就不顧一切咁向前衝，我當自己係一個發爛渣嘅小朋友咁演。」她笑言真實的自己處理感情事較理性：「我本身份人都好大情大性，冇乜包袱，所以遇到異性都唔會怕醜，想講乜就講乜，但係反而遇到真係鍾意嘅，我會含蓄啲，唔會好似角色咁主動出擊。」

提到她與袁文傑的床照，Sophie坦言拍攝時毫不尷尬：「演嗰陣時投入就唔尷尬㗎啦，如果一路演一路尷尬咁就即係冇入到戲，同埋其實都只係影張相，又有事先打底，加上本身文傑大哥係一個好優雅同有禮貌嘅演員，唔會令我有不安全嘅感覺，非常放心！」

另外，Sophie的顏值及身材均獲網民激讚，又指她演技到位，並留言：「佢值得更多機會。」Sophie對於身形獲讚，她第一時間多謝媽咪：「我小學時係田徑隊，中學時係中國舞校隊，可能因為由細到大都有唔同嘅訓練，所以就為身體打好咗個根基。依家雖然冇以前咁高運動量，但都會保持住唔好走樣，我覺得拉筋對男女性都非常之好，同埋要行好每一步路，因為用啱力行每一步路個臀部會挺身啲。因為骨盆前傾會令到有小肚腩同埋臀部下塌，呢啲都可以靠拉筋同正確發力去調整番。」