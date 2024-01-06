黃庭鋒認與圈外人了解中　 自爆曾遭好兄弟撬牆腳

藝人黃庭鋒與丁子朗代表無綫劇集《你不是她》，今午（6日）到電台接受薛家燕節目訪問。談到《你》劇進入結局篇，二人劇中扮演既是好兄弟，卻同時鍾情馮盈盈，子朗與庭鋒劇透謂：「嚟緊我哋雖然冇大打出手，但有大打出口，發生好激烈嘅爭吵！」

談到現實生活中，可試過給好兄弟撬牆腳，庭鋒即說：「其實都唔知算唔算，不過我嘅前度係經我介紹畀其中一位朋友認識嘅，點知我哋分手冇耐，佢哋就一齊，我就好似福爾摩斯咁，諗番好多細節，研究佢哋究竟幾時撻着！（做唔番朋友？）係，依家如果有女朋友，都唔會再介紹畀朋友識，哈哈！」

被爆與圈外人了解中

子朗指節目內薛家燕踢爆庭鋒已有對象，庭鋒靦覥答：「了解中，對方係圈外人，依家唔會好似以前咁，希望經過詳細嘅了解先喺埋一齊。」子朗則強調自己單身：「依家我同工作拍拖嘞！」

而談到日前他與冼靖峰等，於無聯歡盆菜宴上炒熱氣氛氛，他說：「本來只表演一晚，後來無綫主席許濤、無綫高層樂小姐（樂易玲）同總經理臨時拉夫，要求我哋再表演多一晚，第二晚嘅演出我哋仲被要求唱咗三隻歌，好彩平時勤有功，即時Encore都仲應付得到。」至於試過被內地司機「棄置」於荒野高速公路，子朗直言至今猶有餘悸：「不過係一個好好嘅經驗，當時真係好想喊，不過大丈夫要堅強，以後喺交通安排方面會再謹慎少少。」