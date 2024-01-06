【Bethの食卓】搶九運！食番茄迎好運

2024年新年快樂！祝大家身體健康，幸福美滿、萬事順利、飲和食德！

好多朋友仔在這段時間都會談論到九運，如何搶九運？如何令自己好運？九運在我們生活中的衣、食、住、行擔當着甚麼重要角色呢？

我作為一個命理風水研究30多年狂熱愛好者，一早已在生活中鑽研到些心得，今次為大家搜羅了一些食材是搶九運迎好運的，大家可以參考一下。玄學角度並非精密科學，信不信由你，反正吃下去一定令你身體健康。

搶九運第一種公開的食材是番茄，包括大肉茄、番茄仔、車厘茄、聖女果等，愈紅愈好！其他顏色在搶九運是沒有效果，我們取它火性的五行。而我最推介及搶九運第一心水，當然要選擇地區性及冠軍代表者、吉利好意頭的，市場上有一隻來自台灣嘉義的冠軍溫室玉女小番茄，能媲美所有的極級小番茄，我吃過認為是最真實天然的番茄味道。能讓你的味蕾終極享受到最天然的小番茄滋味。農場堅持只在最美味的時機採收，蒂頭上有絨毛就代表這是最新鮮的小番茄。皮薄多汁、果肉Q彈紮實小巧，搭配11度以上的甜度，讓人忍不住一口接着一口。所以我也一早也訂回來送給我們的會員，讓他們搶九運、接好運！

記得小時候喜歡吃茄汁炒飯、番茄焗豬扒飯、番茄蛋餃子等，人大了就喜歡番茄三文魚麵豉湯、番茄仔炒蛋、話梅浸番茄仔等。

番茄是多種良好維他命、礦物質的來源，亦含有豐富維他命C和鉀，有利於控制血壓和預防心病。此外，亦有維他命K，對血液凝固和骨骼健康非常有益。還有葉酸，能對正常組織生長和細胞功能有莫大幫助。最重要是蘊含番茄紅素（茄紅素），它是紅色素和強大的抗氧化劑、脂溶性，在烹煮過程中經高溫而促進番茄紅素釋放，而它亦有β-胡蘿蔔素抗氧化劑，會在體內轉化為維他命A。至於柚皮素，這種類黃酮存在於番茄皮中，有助減少炎症、預防疾病。而綠原酸除有強大抗氧化外，亦可降血壓。

番茄的好處多多，抗癌、抗氧化、抗老化，抑制癌細胞信號傳遞作用及分裂等，能減少攝護腺癌、胃癌、肺癌的機率，延緩老化；保護眼睛，預防受藍光、紫外線刺激的白內障、黃斑部病變等。番茄平均含糖量較低，適合糖尿病人食用。

番茄紅素可能會降低壞膽固醇與血壓，保護心臟，其他營養素，如維他命B和維他命E以及類黃酮，也能降低心血管疾病風險。番茄紅素可能有助於對抗牙齦疾病，故有益口腔健康。此外，含有穀胱甘肽，可維護細胞正常代謝，可促進皮膚、內臟色素減退；維他命A也能抗皮膚老化、減少老人斑。含檸檬酸和蘋果酸，能分解體內脂肪。膳食纖維則有助促進腸蠕動，幫助消化，預防便秘。

有這麼多營養又是最佳好運食品，當然要搶閘為你們介紹喇！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問