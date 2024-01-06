亞洲超星團︱丁子朗挑戰唱《活著Viva》炒熱氣氛

偶像選秀節目《亞洲超星團》最新一集是第二次公演分組選歌環節，今次將分為3組Vocal隊、3組Rap隊及4組Dance隊，每組都有指定的隊員數目。揀歌順序會根據練習生在第一次公演舞台的排名決定，由排名靠後的練習生率先選擇，但排名較高的練習生若發現心儀隊伍已經滿員，可以任意要求一名排名低於自己的練習生離開隊伍，賽制殘酷！

正式分組時氣氛緊張，排名靠後的香港代表丁子朗和區珀豪一開始孖住揀了《2 Baddies》，可惜櫈都未坐暖就被踢走，齊齊轉為挑戰唱謝霆鋒的《活著Viva》，幸二人表現樂觀，丁子朗說：「覺得呢首歌好有氣氛，可帶動到觀眾。」區珀豪則謂：「大街小巷都聽過，連我爹哋都會唱呢隻歌。」

至於一心挑戰Rap組《X》的文佐匡慘被朱永強踢走，朱永強直言：「我覺得你的聲線不太適合這首歌。」文佐匡十分無奈謂：「佢都未聽過我唱Rap，點知我聲線唔啱？」並傷心到扁嘴，但他仍尊重賽制轉組。而排名前10名的郭殿甲踢走選定《2 Baddies》的張勝希，勝希愕然反問：「能告訴我理由嗎？」殿甲隨即暗示隨後出場的高順位練習生都會陸續揀選《2 Baddies》，心有不甘的勝希即拂袖離座，嚇得現場的超星練習生交頭接耳說：「他生氣了。」火藥味十足！