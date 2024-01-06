謝安琪邀陸駿光彌補「夫婦」關係　大談婚姻觀成好友

歌手謝安琪（Kay）主演的ViuTV原創劇《法與情》近日熱播，除了有份演出，Kay更為電視劇獻唱主題曲及插曲，當中插曲乃為劇中傷感的離婚一幕而製作，而MV也特別邀請劇中的丈夫陸駿光合作，拍下二人相處的美好時光，讓觀眾更能感受這段婚姻破裂的唏噓。

該劇首集講述二人吵架導致分居，至後部分正式簽署申請離婚，Kay深感觀眾在劇情中未有機會感受他們夫婦間曾經的美好：「我覺得『大家曾經美好』呢點好重要，好想觀眾一齊感受得到。所以希望能夠喺呢個MV裏面彌補番佢哋嘅關係，繼而顯得佢哋喺劇入面呢段婚姻走到破裂真係好可惜。」

對於Kay與陸駿光劇中離婚一幕，觀眾紛紛感不捨，更有觀眾留言要求他們復合，Kay對此表示：「現實生活中我哋各自嘅婚姻都好美滿，而喺劇入面要演繹一段本來咁合拍咁相襯，但無奈走到不得不分開嘅破裂婚姻，係真係需要研究一下點演。

為咗加深彼此了解同埋信任，我哋喺拍攝初期真係有打開心窗坐低傾心事，深入傾大家嘅婚姻觀，估唔到大家好投契，研究到點樣互相幫忙演好呢一對大律師夫婦，仲結成好朋友。」而在MV現場，兩位好友在鏡頭前有不少甜蜜互動，不但沒有尷尬，還互相取笑，鏡頭後他們亦有不少趣怪的互動。