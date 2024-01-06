《造星V》詹仕偉獲2百歌迷預祝生日　陳曉東到場支持

《全民造星V》彈起的台灣歌手詹仕偉（Snoopy）今日（6日）在銅鑼灣舉行生日粉絲見面會，預祝後日（8日）27歲生日，近200粉絲出席，前輩陳曉東都出席支持，Snoopy 與粉絲玩估歌仔遊戲，與歌迷打成一遍，唱了多首國語及廣東歌，不過他唱《三分甜》和與好友雷濠權（Jason ）合唱《繁星》時，雖然是廣東話歌，但因廣東話不純正，不少人以為他在唱國語歌，他又跳唱了多首歌，致大汗淋漓，大會安排了3個蛋糕，他請了一位小妹妹陪他切蛋糕，並貪玩用手沾忌廉弄在妹䏞的鼻頭上，整蠱妹妹。

受訪時稱今次是第一次在香港舉行生日會，生日正日會相約幾位香港朋友一起過，之後會返台灣與家人再慶祝。生日願望想出歌，亦想試出廣東歌，問他今日覺得唱廣東歌表現如何？他反問：「覺得OK嗎？我覺得好似唔Ok，又好似Ok，有冇百分之60明白？」他正努力練好廣東話，指Jason好幫手，會逐隻字矯正發音，之前他做除夕倒數派對時都有唱《三分甜》，表示很喜歡這首歌。

他說知道東東來捧場，有聽過對方的歌，希望將來有機會合作。Snoopy透露現在是獨立歌手，自己會努力造歌，希望得到大家的支持，今年都會將音樂事業重心放在香港。