【Zac玩Zac食】熊出沒主意！

深受大人及小朋友喜愛嘅Paddington Bear帕丁頓熊嚟咗香港尖沙咀北京道L酒店！位於酒店大堂嘅咖啡廳推出咗優雅精緻嘅帕丁頓熊下午茶。

經常陪伴帕丁頓熊遠行嘅行李箱，今次收藏咗豐富茶點，包括以帕丁頓熊「最喜歡的多士」為創作靈感嘅香橙蜜餞白朱古力忌廉海綿蛋糕，賣相真係好似塊厚多士，連麵包皮都係由雲呢拿同埋白朱古力薄脆製成，加上真嘅橙Jam，趣致吸睛。

經典「車站」由紅桑子慕絲及開心果玫瑰蛋糕製成；而精緻小巧「行李箱」造型，其實係海鹽焦糖配黑朱古力夾心曲奇；而外形酷似「迷你香橙」嘅就係香橙肉桂蜜餞伴榛子慕絲蛋糕，口感有啲似啫喱。四款傳統英式鹹點三文治包括燒牛肉三文治、印度烤雞三文治、煙三文魚三文治，同埋黑松露雞蛋泡芙，全部都能夠展現大廚為創作這個英式下午茶背後嘅心思。

最後當然唔可以錯過傳統英式下午茶中必備嘅自家新鮮焗製英式原味鬆餅同埋香橙鬆餅，配以招牌德文郡厚忌廉、經典車厘子醬及特色玫瑰花瓣醬，完美組合讓人一試難忘。品嘗帕丁頓熊下午茶期間，每日指定時段仲有機會見到可愛嘅帕丁頓熊，一齊合照打卡，締造美好難忘回憶。

這個可愛又美味嘅Paddington Afternoon Tea於即日起至2月29日期間每日供應，食完個下午茶仲可以用優惠價HK$280元（原價HK$350）購買帕丁頓熊毛絨公仔一隻或HK$480（原價HK$600）購買帕丁頓熊精美餐具一份，將這份童趣帶回家或送贈親朋摯友。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

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