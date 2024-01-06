孫燕姿遭妹妹斷絕關係　箇中原因終極曝光

「華語天后」孫燕姿的妹妹孫燕美，昨日 (5 日)在無預警下透過社交平台與家姐割席，宣布斷絕姊妹關係。隨即掀起網民熱議，網民認為這些私事沒有必要放上互聯網公開被討論。

有歌迷憑孫燕美過去貼文推測原因而令事件露出端倪。有網民翻出孫燕美年前曾經與粉絲爆發罵戰，她曾發文指自己：「不是名人，但活得不像私人，這是巨星陰影的現象之一」，控訴自己身為巨星的妹妹，遭到沒有私人生活的經歷，例如外出吃飯也會被打擾和偷拍，她曾即場罵爆偷拍者，問對方為什麼要偷拍她，還反拍了對方並遮樣放上了社交平台，說只是為了保護自己才這樣做。有網民就指她是心態問題，陰影是來自自己內心，但她則反擊對方說沒有經歷過，是不會明白箇中的感受。另外，孫燕美又曾因為爸爸去找家姐而感到不開心。她載爸爸與家姐的合照，寫道：「我爸一直都陪伴我姐，我也有點羨慕」。

孫燕美亦曾向粉絲傾吐心聲，指在姊姊出名前她自己本人很受到歡迎，惟孫燕姿爆紅後，自己在學校受到排擠，近年更影響到交友圈和工作，這幾年她離開新加坡搬到澳洲繼續生活。粉絲認兩大原因導致姊妹失和，第一點是孫燕美長年在姊姊的鋒芒下生活受到具大的壓力，還有可能是父母長期偏愛孫燕姿有關，導致姊妹關係轉淡，甚至爆煲斷絕關係。