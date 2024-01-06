伍仲衡婚禮星光熠熠　炎明熹姚焯菲許志安到賀

50歲音樂人伍仲衡（伍Sir），今日（6日）迎娶幕後女友Ida（徐麗芬），晚上於紅磡筵開逾50席婚宴，新人依足傳統穿中式禮服向長輩斟茶並在酒店註冊，未有玩新郎儀式，兄弟團有布志綸、區永權和劉威煌等，而吳業坤就變是姊妹團，至於賓客炎明熹、姚焯菲、陳曉東、方力申、許志安、鄭俊弘夫婦、黃浩然伉儷和薛家燕等。婚宴現場布置以粉色系列，門口以絲綢設計成一道拱門，非常浪漫，新人的紙牌就放在場外，任人打卡。

註冊儀式前，伍Sir唱出張國榮的《今生今世》，即場許下5大承諾，包括收入100%全奉獻給太太、會一心一意對待太太、不會跟異性朋友單獨外出、有好東西先給太太吃以及每朝起身也唱一首歌給太太聽，並即時獻唱了幾句《愛是這樣甜》，被問到會否生小朋友，他表示要看清況。新人在交換戒指後，台下起哄叫兩人嘴咀。

新娘伍仲衡獨自受訪，表示太太雖然做幕後，但不習慣面對傳媒，問是否以後由他主外太太主內？他讚太太內外都能兼顧，今次籌備婚宴最勞苦功高，搵贊助、布置8成由太太負責，「我除咗做音樂乜都唔識，我主力安排朋友。（無玩新郎係你意思？）今晚玩音樂，今晚係我2024年第一個個人演唱會。」其後揭開真相，其實是自己不能早起床，又不想兄弟姊妹早起辛苦。

提到日後收入全數給太太？他稱與太太拍拖兩年以來，所有錢都入晒太太戶口，由太太每月給零用錢，但基本上經常一起，故用錢都是一齊用。自言對錢無概念，又讚太太好慳家，「佢好好，真係可遇不可求。」問婚後不同異性出街的承諾，他表示一定不會同異性單獨出街，成班朋友有男有女就會。他表示會一心一意對太太。由伍Sir編曲及作詞的求婚歌《你是我最精彩的旋律》，今晚交由布志綸唱出，指太太在求婚時聽到此歌時已眼濕濕。伍Sir稱今晚出席的親友有些幾年無見，連中學老師都有出席，「佢哋等咗我50年。」自認易醉交由吳業坤頂酒，不過都擔心佢好快醉。

吳業坤今晚負責頂酒，對被新郎睇少好快醉，他笑說：「唔可以咁講，不過我擺酒時請100人，自己飲醉，今晚有5、600人，我會努力。」布志綸負責唱求婚歌，大讚新郎曲詞都寫得好好，錄歌時要表達新人的甜蜜畫面：「首歌都幾肉麻，又Sweet，係一個挑戰，點樣唱起來唔肉麻又甜蜜。」提到不設玩新郎環節，吳業坤呻冇得玩，留待下個朋友結婚再玩。布志綸覺得新娘好明智，因為預知兄弟團不會替新郎擋架，可避免老公被玩。兩位人夫會否教伍Sir洞房？他們講笑伍仲衡這方面是前輩。

陳曉東表示專程由新加坡趕回來參加婚禮，他稱伍sir第一首歌《愛你躲你》，就是寫給他，以前跟音樂人少接觸，是近年才重新認識。育有兩女的他，可教生仔秘方？東東笑說：「唔使我教，他自有分數，如果講湊仔經我都可以分享。」