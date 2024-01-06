旁觀者︱吳若希玩嘴部誘惑　被落封笑令殺出新戲路

藝人吳若希（Jinny）在無綫劇集《旁觀者》中昨晚（5日）終於登場，劇中Jinny飾演以ASMR為賣點的網紅，為凸顯嘴部誘惑感，除了有其性感嘴部特寫，還不時穿插「誘惑進食」ASMR短片，Jinny要在半分鐘內單憑雙唇演繹出性感、魅惑、驚恐、有口難言及強顏歡笑等不同情緒。Jinny以型格妖冶造型上陣，大紅唇配超長指甲再加Sharp爆服裝，拍攝期間更被監製落「封笑令」，令她成功洗甩大笑姑婆形象，殺出演戲新血路。

談到嘴部特寫演出，Jinny坦言難度高，最難是要吃東西吃得靚：「原來食嘢食得靚係學問，所以拍嗰陣要望實部Cam，好似照鏡咁拍就會好啲。」首度挑戰妖冶造型的她坦言喜歡這個新嘗試，皆因平時沒有機會試化如此濃妝，並笑言真實的自己反差亦很大：「我可以玩得好癲、又可以好認真、又可以好寸或者好惡。」

另外，鄧智堅在劇中飾演「癡情狂迷」，昨晩講述王敏奕要代入鄧智堅的「狂迷」心態，王敏奕演活了癡戀狀態，眼神及笑容均相當有戲，演技獲讚兼被封全劇MVP。此外，在官方釋出花絮片中，鄧智堅拍攝與王敏奕對打戲前表現緊張，反覆練習動作及走位，講到角色難度，智堅笑言是「狂得嚟不能毒」：「呢個角色最大難度係監製唔想佢似傳統毒男，要佢外表打扮同常人冇好大分別，所以唔能夠喺外型上做啲咩，反而要係好內歛，好有fantasy嗰種。」