阿Mo身體處於健康狀態　盼頸椎神經傳遞信息有所改善

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（6日）他發出第76封代禱信。

李盛林牧師表示阿Mo現在身體都是處於一個健康的狀態，但因為頸椎神經的傳遞信息仍有待改善，去年所提到的「*包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉」。雖有進展，但暫未能大幅改善。睇每一組相關神經和肌肉的聯絡（包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉）能在治療中被強化和復甦。

代禱信內容如下：

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 76 (20240107)*

「當將你的事交託耶和華，並倚靠祂，祂就必成全。」（詩篇37:5）

*(一)啟言(Mo)*

*1)【通宵護理協調】*

上週提及這方面的情況後，*經過「通宵護理」的溝通了解，大家終於定出了彼此協調的做法*。再次感謝護理團隊的辛勞。

*【禱告】*

請為整體的護理工人來禱告，盼她們除了協助阿Mo日常的護理之外，更重要的是*若他遇上危機時能靈活應變*。如他失去平衡即將跌倒，或突然出現吞嚥問題時，她們能隨時作出即時的反應。

*2)【感恩】*

*a)「運動醫學團隊」*

在中大醫院一年以來，阿Mo大多治療的時間都是與運動醫學有關，*感謝整個部門的上上下下同事的悉心治療、愛護和幫助*，使他在身體各方面可以保持最佳狀態，預備迎接頸椎神經治療的新方向。

*b)「頸椎神經治療的方案探討」*

*感謝羅教授和劉教授竭盡所能為阿Mo探究頸椎神經治療可行的新方案*，同時引進新的治療儀器。盼望他們的探究和聯絡交流，能成為阿Mo和日後在脊椎神經治療患者們的福音。

*3)【去年今週代禱信(23)–2023年01月08日】 -前後一年的比較：*

*(去年今週)*

a)*「神經與肌肉聯繫」*

請為每一組相關神經和肌肉的聯絡（包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉）禱告，盼能在治療中被強化和復甦。

b)*「盼望與絕望」*

i.*「盼望」*是有前面可行的路或方向，因為有神的同在，有祂的話（聖經）的應許，有聖靈的工作，有家人的支持，有千萬人的代禱；也期盼創造主施恩。

ii.*「絕望」*是甚麼也沒有了，沒有神，沒有家人，沒有方向，沒有堅持，沒有前路。

*(現在今週)*

a)雖然阿Mo現在身體都是處於一個健康的狀態，但因為頸椎神經的傳遞信息仍有待改善，去年所提到的「*包括胸部呼吸肌肉、控制排泄肌肉、四肢活動肌肉」*雖有進展，但暫未能大幅改善。

*【禱告】*：請繼續為控制這些肌肉的神經信號暢通禱告，願神在阿Mo神經系統施行奇妙的作為。

b)在等待的76週雖偶爾心靈忐忑，仍因聖經的應許，「秉持」著對神的盼望，堅持面對前面復康之路。

4)*【重生後可用的復康器材】 … 「步姿分析儀」(Walkerview with smart gravity)*

a)這不僅是一個簡單的跑步機，也*是一個步行和跑步分析實驗室*，能夠作出運行分析：包括步態和姿勢分析報告。

b)即時且客觀的 *反饋能夠改善身體活動中的姿勢*，足部的支撐，並糾正手臂運動的相關問題，以及與運動姿勢，下肢負荷相關的問題。

c)憑藉智能重力，*可以在行走過程中減輕患者負荷的40％*，讓他們有如在水中一樣「行走」，同時擁有在水進行康復的所有好處。

*【禱告】*：祈願阿Mo有朝一日能使用這「步姿分析儀」，成為他在復康路上的中途站。

*(二)Mo爸媽*

*「願意與否都得走下去」*

1)沒有一個常人願意面對人生的苦難和衝擊。兒子復康之路走到現在，去年差不多同期的幻得幻失感覺也再度重現，因為面對前面治療上的一個關口–如何突破受創頸椎的信號傳遞。

2)面對新學年莘莘學子竟有4.1%想過或在行動上自殺。*期望他們都能找到關懷和關愛，得到鼓勵積極面對人生*。這也是我們經歷過一年多艱難處境的禱告和體悟，要積極面對生活。

*隨著阿Mo治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，也體驗到「生命在困難中更需要有目標和盼望」。*