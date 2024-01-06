朱慧敏B女2個月大　眼仔睩睩滿臉笑容冧到暈

港姐亞軍朱慧敏（Queenie）2021年同心臟科醫生老公結婚，並於去年10月順利誕下B女Shera，而隨着時光飛逝，Shera已經出世2個月，日前Queenie更喺社交網晒出囡囡得意影片，只見囡囡眼仔睩睩、塊臉飽滿可愛得嚟，仲識對鏡頭笑同埋伸脷，趣致反應瞬間冧暈唔少網友外，唔少網友都大讚囡囡同Queenie老公餅印一樣！

只見Queenie晒出囡囡得意影片外，亦分享道囡囡嘅健康成長過程：「SheRa Ra好乖，食得、瞓得、便便暢順，佢好乖，成日笑，夜晚食完奶就瞓覺。日頭瞓醒覺，佢就自己坐喺車仔玩，陪我煮飯洗衫晾衫，陪我食早餐食午飯。多謝你選擇我做你媽咪呀，SheRa Ra！多謝上天安排，畀一個可愛乖巧健康嘅BB畀我。呢兩個月好多人生第一次，好多新嘅生活方式，我都仲係適應調節中。多謝大家對我嘅支持、鼓勵、關愛，夠鐘餵奶奶喇，再傾。Have a very good day everyone！」而片中嘅囡囡唔止眼仔睩睩好奇外界，仲識得對鏡頭甜笑，趣致得意嘅反應亦引嚟唔少網友激讚：「BB皮膚真好！」、「好靚女，眼好靚。」、「似足爸爸！仲係加大碼！」