【是日通勝】

農曆十一月廿六

癸卯年 乙丑月 庚午日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：結網、作灶、置產

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：21、39、28

幸運顏色：青色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運平平，行事要審慎，太急躁容易受騙。

金牛座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

雙子座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

巨蟹座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

獅子座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

處女座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

天秤座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

天蠍座：謹記自私乞人憎，凡事應多點為別人設想。

人馬座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

山羊座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

水瓶座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

雙魚座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 精神好

（跌）鼠 易受騙

鼠：是日沖煞，財運差勁，易中騙徒圈套。

牛：意志薄弱，諸事不順，需要別人提點。

虎：整體運勢良好，宜趁周日給自己充電。

兔：斤斤計較沒好處，人際關係易受影響。

龍：身心狀態不俗，建議抽時間做點運動。

蛇：桃花弱，感情關係受挑戰，心情變差。

馬：減肥收身要適可而止，以免健康受損。

羊：有伴侶者要懂得自律，約會不可遲到。

猴：愛情運平平，根本沒心情去理睬伴侶。

雞：感受到父母支持，有疑難也能夠解決。

狗：情感發展需時，心急脫單易弄巧成拙。

豬：財運佳，經濟負擔少，毋須勒緊褲帶。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

好名好運，哪些人更應改名調整？

古語有云：「名正言順」，於此可窺見古人對姓名的重視。中國姓名學，以其獨特的形、音、意、數、義，結合易學上的陰陽五行、干支生剋制化，且源遠流長，深刻雋永。姓名在社會生活中，承載着非常重要的作用和意義。那麼，哪些人要果斷改名呢?

1.名字有太多重名

重名不僅容易給人造成交往中的混亂，不利於傳播，也容易給聽者造成錯覺，而且很有可能給個人的生活、工作帶來不便、麻煩。如果你的名字與太多人重名，有必要改一改。

2.體弱多病

健康是所有一切的基礎，沒有健康，一切都是枉然。體弱多病多與命理中五行的不平衡及配置不當有關，通過改名，結合自己的先天命局等元素，調配一個適合的名字，有利於身體健康。

3.想調整自身運程

名字不僅代表人的符號，影響人一生的事業、婚姻、家庭、性感和健康等。名字也是一個人的化身和力量的象徵，一個成功者的前提，首先是要有一個好的名字，容易給人們留下深刻印象，甚至可以改變整個人生的命運。