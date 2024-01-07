星玄｜陳山聰賀胞兄「登六」激罕晒兄弟照　網民大讚：兩個都咁型！

今日係1月7日農曆十一月廿六，是日最旺生肖係龍，身心狀態不俗，建議抽時間做吓運動。屬龍嘅陳山聰，早前就返內地拍攝新劇《反黑英雄》。眾所周知，陳山聰係潮流教主，常走在時裝潮流尖端，閒時又喜歡上載與囝囝Jaco嘅溫馨親子照。日前，山聰為賀其胞兄陳山海「登六」，從而上載一輯與大哥的合照，胡杏兒、陳自瑤、佘詩曼、袁偉豪等好友及網民均有留言大讚兩位型男，更有部分網民留言：「山聰的大哥好似王敏德」。

休息過後就再飛到馬來西亞與好友袁偉豪、譚俊彥齊齊舉行演唱會，而下星期就會出席《萬千星輝頒獎典禮》，山聰由去年底忙到依家，可以話做到無停手，但幾忙都好，都要抽返啲時間去做運動。

今日幸運星係水瓶座，人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。鍾欣潼就係水瓶座，上月中阿嬌仲身處內地進行拍攝工作，完成後就即返港，正式閉關積極為月底Twins 22周年演唱會做準備，而演唱會首日，正正係阿嬌生日，相信到時全場嘅歌迷，以及好姐妹阿Sa都會為佢送上驚喜，阿嬌你依家人逢喜事精神爽，做返啲感興趣嘅事，氹自己開心之餘，又可以放鬆下久違開個唱嘅緊張心情。