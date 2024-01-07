泳兒撞歌名當契機　邀張敬軒合唱

英皇歌手泳兒原來是「萬能控」，除曾跟6位圈中人撞樣外，連歌曲都先後跟兩位師兄撞名，她強調其新歌《無能 為力》跟軒仔的《無能為力》大不同，不擔心歌迷混淆而聽錯歌之餘，更覺得可能是跟軒仔圓合唱夢的難得契機。

泳兒推出今年最後一首作品《無能 為力》，亦是今年繼《同歸於盡》、《一了百了》後的「祝福三部曲」最終章。日前她接受專訪時，談及張敬軒於20年前的舊作同樣名為《無能 為力》，她說：「本身唔知，但有同事同我講，我仲同謝霆鋒都有首歌叫《一了百了》，其實撞歌名外，我仲不停同人撞樣，話我似許靖韻、張達明、許愿哥哥，Pupple姐姐（兒歌天后李紫昕）、落選港姐陳婉衡，仲有港台DJ啦，咁都好，吸吓佢哋啲好運呀。」

問到可擔心粉絲將她和軒仔的歌曲混淆？泳兒反不怕，強調和軒仔的歌名有所分別，指其歌的「無能」及「為力」是分隔的兩個詞語，且帶出正面訊息，她謂：「意思係將人哋覺得你無能嘅時候轉化為動力，做人要爭氣。」她更覺得這可能是撮成跟軒仔合唱的契機：「啲人覺得《無能 為力》個名好得意，啲網民又咁有創意，可能整番首Crossover添。又或者可能將兩首歌Mix埋一齊整個合唱版。」在疫情前，她不時跟軒仔登台，但未有正式一首正式合唱的商業歌，所以她期望跟軒仔再續前緣。

批評反成激勵

她謂雖然歌名似「唔老黎」，但其實全是「老黎」之作，又指新歌是其寫照，自認性格倔強，覺得這種不甘被睇低的逆思維，可令自己行得更遠。問到可有「無能為力」的時候？她不諱言曾被指年屆40歲，及事業已走到盡，慶幸本身性格倔強，批評反起激勵作用：「對年齡真係無能為力外，我覺得心態好緊要，要相信自己，唔好咁易被擊倒。我入咗行都一段時間，要進步係難，但唔代表我試唔到新嘢。」至於她今年的新目標是舉行形式類似台灣音樂節的戶外騷。