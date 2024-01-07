娛圈單打︱潮興多人運動　天王躺着中槍

自從「小豬」羅志祥被前女友周揚青踢爆愛玩「多人運動」後，圈中人莫不人人自危，既擔心特殊癖好被揭穿，更憂慮無辜捲入其中。嗱，台灣天王周杰倫（Jay）近日好不幸地成為後者，網上瘋傳他出軌兼熱愛多人運動的假消息！

網上忽然流出其老婆昆凌社交平台帳號假貼文，內容提到「周杰倫出軌」、「周杰倫多人運動」等字眼，唔止粉絲震驚，昆凌同樣難以置信，急急「打假」闢謠，發聲明以正視聽，強調不排除法律追究。隨後周杰倫本尊亦在社交平台上載限時動態，貼出佢同老婆偕一眾好友前赴英國旅行的靚相，輕鬆化解偷食傳聞。

講真，呢對璧人早於2011年已經撻着，2015年完婚，至今已誕下兩女一子，一直表現恩愛。Jay曾經盛讚愛妻美麗善良，不愛蒲又懂得照顧他，對周母同樣無微不至，以至「冇腳雀仔」也被收服，千帆過盡，最終情歸昆凌，可知二人感情牢固。話Jay偷食兼多人運動，外界都覺得係流料居多。

再者，若要人不知，除非己莫為。Jay貴為天王巨星，一舉一動都受到全世界注目，何況今時今日人人一部手機在手，偷食要神不知、鬼不覺，真係唔容易。Jay婚前個個緋聞女友都係絕色天香，老婆亦係大美人，有冇必要冒着身敗名裂的風險，大玩多人運動，諗都諗得到。

睇吓小豬到家陣都未能完全翻身，就知偷食代價巨大，以Jay的聰明才智，當然唔會因小失大。老婆已經咁正，仔女又咁乖巧，仲要身痕偷食，相信周天王冇咁蠢！躺着中槍，真無辜！