谷婭溦搞歌唱比賽發掘新人　「折骨Ben」兩細佬參戰內鬥

歌手谷婭溦去年5月開辦歌唱學校，隨即再一手一腳籌備歌唱比賽，發掘有潛質新人，總決賽今晚於九展舉行，從18位「高手」中選出三甲。今次她碌盡人情卡，邀來好友胡蓓蔚及彭家麗擔任評判，「聲夢」詹天文（Windy）擔任表演嘉賓，更由崔建邦擔任司儀，場面相當熱鬧。其中胡蓓蔚帶病堅持現身支持，認真唔話得。

受訪時谷婭溦透露初賽報名多達7、800人：「我發覺依家啲小朋友潛能好勁，最細嗰位參賽者得8歲，同埋今晚有個遺憾，有位13歲嘅參賽者去咗澳洲後感染咗病毒，最終未能夠現身，佢媽咪同我哋保持聯絡，話佢嘔血，搞到我都好擔心，希望佢冇事啦！」由於歌唱學校成績不錯兼漸上軌道，她坦言有意「衝出香港」，擴濶版圖：「不過詳情依家未公布得住，有好消息會同大家講，好快㗎嘞。」

至於詹天文面對一眾參賽者，即憶起當初自己參加比賽的點滴：「當時我都係得14歲，記得心情係好緊張兼忐忑，今晚參賽者所經歷嘅應該同我差唔多。坦白講呢4年我都成長咗好多，無論心態同唱功都有進步。」

而一眾參賽者中，有兩名趙姓兄弟進行PK，結果24歲哥哥輸給15歲弟弟，首會合已遭淘汰未能躋身爭三甲排名，期間發現「聲夢」趙頌宜（Maggie）急忙在台下拍照，原來兩位參賽者是其兄長與細佬，再加上二哥「折骨Ben」趙祥誠，及曾參選港姐的大家姐，趙家一門五傑似乎都對娛樂圈戀戀不捨。