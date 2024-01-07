杜平生日設宴　薛家燕細數相識淵源

資深藝人杜平昨晚（6日）於尖沙咀設生日宴招待一眾藝人好友，包括薛家燕、森森、斑斑、廖安麗、胡楓、羅蘭及安德尊等人均有出席。薛家燕稱已經有一段時間沒有見過杜平，去年杜平亦在澳洲舉辦與太太60週年紀念活動，但薛家燕當時有工作在身，故未能出席，表示十分遺憾，所以今次杜平回港設宴必需到場祝賀：「杜平真係好好，一返嚟就邀請咁多好朋友相聚，我哋都掛住吹水，唔記得食嘢。」稱和杜平甚有淵源，在7歲時已經認識杜平，後來杜平邀請了薛家燕成為他電影的女主角，又一起到歐洲巡演《蝴蝶夫人》，回憶滿滿。

杜平亦大讚薛家燕從小就好有善心，經常幫助別人，又指已經四年多沒回香港，所以趁今次回來就把所有好朋友聚在一起。問到杜平是不是很忙一回港就有很多飯局要應付？杜平說：「又唔係，佢哋賞臉，大王（安德尊）成日打電話約我，但我冇時間，佢依家嬲咗我。」他表示生日願望是希望大家保持多點善心，故杜平自己每一年都在澳洲墨爾本做慈善籌款活動。

同場的斑斑指今日是特意從澳門過來出席杜平生日會，等一下就要回去，而森森在今年亦與老公到澳洲參加杜平舉辦的60週年結婚紀念活動，稱杜平回港後亦有經常見面，她們表示大家已相識50年，每次相聚都有數不盡的話題，而廖安麗亦指今次好開心，因為杜平邀請了當年一眾《歡樂今宵》的台前幕後工作人員：「所以我哋啱啱成班人一齊唱咗當年《歡樂今宵》隻歌，真係好開心。」

講到盧海鵬近況，廖安麗、森森和斑斑都指有相約一起吃飯，問到盧海鵬失明一事，廖安麗稱沒有這麼誇張：「只係視線冇咁好，同埋都唔好話佢，就連我視力都唔好，大家都帶晒眼鏡，同埋年紀大視力係會差啲。」又指海鵬真的很自律，有堅持跑步做運動。