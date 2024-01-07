為港迷學講廣東話！NMIXX想去主題樂園兼擦蛋撻

韓國女團NMIXX於昨、今日在亞洲國際博覽館舉行《2024 NMIXX THE 1ST FAN CONCERT : NMIXX CHANGE UP:MIXX UNIVERSITY in HONGKONG》，是她們自2019年出道後首度來港會粉絲。

她們前日接受香港傳媒訪問，問到她們為何會選擇香港做今次巡迴見面會的海外首站，隊長Haewon指她們去年舉行了首次世界巡迴演出，但當時沒有香港站，覺得非常可惜，所以今次便先來見香港的粉絲，而今次是她們首次訪港，問她們可有想去的地方及想品嘗的美食？成員Kyujin表示：「我知道香港有主題公園，我想去玩機動遊戲，也想品嘗香港的蛋撻。」

成員亦有為港迷特別準備廣東話，Lily說：「好開心識到你！」Haewon則用廣東話送上新年祝福：「心想是成！」Bae就自爆識講「我愛你」。

而所屬的JYP事務所老闆朴震榮早前加入與粉絲聊天的平台，問她們有否訂閱朴震榮的帳號？成員Bae即說：「我一到凌晨12點就加入了，他叫我們成為他的Soulmate，我好開心，有跟他說『加油』，我生日的時候也收到了他的祝福。」談到2024年的目標及工作計劃，Haewon透露她們將於1月15日推出新專輯，她們亦希望今年能到更多地方開騷見粉絲。