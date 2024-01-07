汪小菲新歡被起底又係台灣人　張蘭自爆有呢個癖好搶Fo

汪小菲同台灣女星徐熙媛（大S），雖然結束10年婚姻，不過仍於早前飛台灣跨年見家人外，更高調晒新歡同一雙兒女嘅背影照外，更被唔少好奇心爆棚嘅網友起底，發現新歡竟然係台灣混山東嘅網紅Mandy曼蒂，瞬間掀起熱議外，張蘭更第一時表示：「我還活着呢！」並強調汪小菲有新歡唔係大事件之餘，對汪小菲嘅商業頭腦更係大讚有加，指汪小菲3年解決了5000人嘅就業問題，更透露佢自己對現況好知足，但就引嚟唔少網友勸佢都去搵返個男朋友，對此張蘭竟然回應自己有戀父情結，似乎想幫兒子汪小菲分散輿論。

日前，張蘭開直播透露唔少網友都係度討論汪小菲又搵台灣女朋友一事，更見到有網友笑汪小菲係佢嘅「傻兒子」，對此張蘭則反駁道佢內心明白汪小菲不傻：「他做生意不傻，比我有頭腦，3年解決了5000人就業，還要怎麼着？」並呼籲網友要學識知足，少多管閒事。另外，亦有網友擔心汪小菲搵到新歡就會唔理張蘭，仲催張蘭都去搵個男朋友，不過張蘭就直言冇辦法，兼自爆有戀父情結，自己原生家庭嘅爸爸189cm，高大威猛又才華洋溢得嚟，仲加入埋國家老年模特隊，平時講嘢都出口成章，上知天文、下知地理，令張蘭嘅擇偶標準比一般人高，加上自從佢同汪小菲生父離婚後，就一直未有再拍拖嘅打算之餘，仲表示自己唔怕孤單，每日同粉絲直播傾偈就好滿足。