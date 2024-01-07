國際名廚本地菜　驚喜創意滋味

香港貴為美食之都，想出街食飯，過江龍及名店比比皆是。想在家一顯身手，有來自世界各地的優質食材，本地亦有歷史悠久的老字號品牌和高質農產品選擇。近日有國際級名廚主理或監修的新餐廳開幕，部分菜式更特別選用本地的農產品和亞洲食材入饌，打造出全新風格的印度菜和法國菜，既減碳又令人耳目一新。

印籍大廚 功架十足

印度菜以豐富的香料和調味料炮製菜餚而見稱，每個省市地方都有自家風格。銅鑼灣剛開業的新派印度餐廳Leela，總廚兼創辦人Manav Tuli曾於印度奢華酒店集團任職，之後陸續到毛里裘斯和倫敦等地工作。於2018年在倫敦餐廳任職時帶領餐廳成為當地首間獲米芝蓮星級印度餐廳；及至2020年，他來港出任尖沙咀一間五星級酒店印度餐廳的行政總廚，亦帶領餐廳奪得米芝蓮星，可見其廚藝功架。

今次開設的新餐廳，他加入不同的創作元素，好似食材方面除選用印度原產認證有機和非基因改造香料、扁豆和小米等外，還支持本地農作物和漁農業，挑選本地有機農莊出品的蔬菜、豬肉和可持續海鮮等入饌。

大廚認為本地豬肉和西班牙黑毛豬相比，口感較結實，適合用來燉煮或慢煮。推介芝麻蜜汁排骨，排骨加香料和檸檬汁等醃2小時後慢煮3.5小時，面層抹上秘製香料和芝麻等烤香，肉質嫩滑又惹味。另一道本地農場豬肉Pandi咖喱，豬肩肉加多款香料，和洋葱、辣椒等慢煮3小時至軟腍入味，烹調時特別加點用當地水果藤黃製作的黑醋，微微酸度令咖喱添上一股辣勁。

除了本地豬肉，選用本地紅菜頭製作的慢煮牛尾咖喱，旁遮普的食譜是選用羊肉，大廚以港人愛吃的牛尾代替羊肉，加本地紅菜頭、肉桂和丁香等慢煮，色澤搶眼又美味。愛海鮮的話，香烤椰子鱸魚是個不錯的選擇。本地鱸魚醃製後烤焗，經風乾和冷藏，上桌前塗上混合了椰子粉、辣椒粉和薑等的醬料後燒香表面，鮮嫩魚肉散發出淡淡椰子香。吃印度美食，配米飯或印度烤餅外，也可來個本地及內地出產的印度香料番薯或香炒茭白筍等配菜，令這個滲入本地風味的印度美食之旅，更添美味。

阿根廷廚 善煮法菜

高級而精緻的法國料理，一向是慶祝的首選，法國名廚亦粒粒皆星。中環開業的高級法國餐廳Plaisance by Mauro Colagreco，以海洋作主題，烹飪總監Mauro Colagreco大有來頭，這位來自阿根廷名廚，於曼谷、法國和新加坡等地都有經營餐廳，法國杧通的旗艦餐廳令他成為第一位在法國獲得三星米芝蓮的非法籍廚師，餐廳亦於2019年《世界50佳餐廳》評為全球最佳餐廳。他致力保護地球和支時可持續發展的方向，令他成為聯合國教科文組織生物多樣性親善大使中的首位廚師。

餐廳的菜牌從法國旗艦店及地中海吸取靈感設計，食材除來自法國和亞洲等地，蔬菜主要來自本地有機農場，部分海產和黑毛豬等則從本地市場選購，按時令打造出新派法式美饌，現時提供6道及8道菜的嘗味晚餐（需預訂）。平常吃西餐，蔬菜大多是配角，在這裏，部分菜式以蔬菜做主角，並按時令轉款。本地茄子燒香表皮，去皮留肉炸香，配自家製的XO醬、茄子蓉和茄子沙巴翁泡泡，香辛滑溜。繡球菌加百里香和牛油等包裹焗煮至半熟，伴蘑菇牛油外，再加點羊栖菜和紅石榴籽享用，層次豐富。

以花椒、醋和薰衣草等醃2至3日的半生熟日本鰆魚，炙香魚皮灑紅菜頭粉，配3款不同口感的紅菜頭，連醬汁都是魚汁加紅菜頭汁製作，清新鮮嫩。另一道紅菜頭與魚子醬是大廚的招牌菜，鹽烤紅菜頭薄片配富海洋風味的魚子醬醬汁，鮮香味甜。加天然香料油烤煮的金目鯛片，分別配南非紅茶番茄醬、桃子香料奶凝露和辣椒醬，帶來不一樣的氣息。來到甜品環節，選用本地士多啤梨搭配乳酪和粉紅胡椒，和海藻雪葩一起吃，甜酸有致又消滯。