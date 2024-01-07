紗榮子親自送物資　瀧澤秀明領軍災區送暖

日本石川縣能登半島元旦（1日）發生黎克特制7.6級強烈地震，造成過百人傷亡，並發生多次餘震。各界積極賑災，藝能界亦不例外。前男星瀧澤秀明去年3月創立事務所TOBE後，日前連續兩日率領旗下藝人包括三宅健、Number_i成員神宮寺勇太及組合IMP.等，到訪災情最嚴重的輪島的中學，向逾800多名避難的災民派發咖哩飯及漢堡扒等千份熱食。

有70多歲的女災民表示自地震發生後，多日來只能以麪包等食物在寒冷天氣下充飢，能有熱飯落肚，令她不禁感動落淚。派發熱賀年紅豆湯時，神宮寺聽到有在場人士擔心年糕太大件會令長者骾喉，便將年糕切細，十分細心。據知他們為免引起混亂，當日打扮十分低調，除派發熱食外，又協助職員替用作避難所的中學進行簡單維修。

女模紗榮子則透過其設立的慈善機構到災區派發清潔食水、衛生紙、尿片等，更親自落手落腳協助搬運。而搞笑組合Sandwichman則捐贈流動洗手間車，出動到避難所為災民服務。此外，前SMAP成員香取慎吾、稻垣吾郎及草彅剛所屬組合「新地圖」，亦宣布捐款5000萬日圓(約270萬港元)賑災。