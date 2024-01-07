陳曉華不幸失聲　郭珮文被黃宗澤電親講唔到嘢

港珠澳大橋今早（7日）舉行慈善步行，無綫派出視帝陳展鵬、陳曉華（Hera）、郭柏妍、郭珮文（Juliana）、朱敏瀚、羅天宇、林正峰、《中年好聲音》周吉佩、龍庭、李佳及吳大強等數十人參加起步禮，ViuTV則派出一姐陳俞希、練美娟、陳安立及何洛瑤等出席，人氣男團MIRROR及組合ERROR則未有參與，相較失色。

Hera受訪時透露近日不幸失聲，笑言因日前參加公司盆菜宴時玩得太盡興，她以「鵝公喉」聲線說：「嗰晚企喺櫈上面大聲打氣，加上最近生日不斷有朋友慶祝，講到失聲。」之後她又爆出一句「知道嚟任砌好開心」，笑爆全場，她即更正指相隔4年後再次參與晨早慈善行，活動後能跟一眾藝人去飲茶很開心，又笑指可能自己太喜歡說話導致失聲：「因為之前喺內地拍《巾幗梟雄4》 兩個月，當時太認真工作，冇機會講嘢。」 她表示失聲後劇集配音工作要被迫押後，又因工作太忙碌，令所有異性朋友和追求者流失：「朋友話我工作時間唔定，有男仔要追我好困難，感情方面會隨緣 ，我仲有啲青春嘅，哈哈！」台慶頒獎禮獎項未能打入十強的她，生日願望是今年4部劇播出後有好成績。

郭柏妍則表示自己也試過失聲，明白箇中苦況，笑言要跟Hera多傾談幫對方開聲：「之前去廣州拍旅遊節目，玩機動遊戲嚇到大叫然後失聲，啱啱先好番，其實最好係講少啲嘢。」問到有份角逐台慶頒獎禮「最佳女配角」獎的她可有信心？她笑言：「好有信心其他人攞獎，我見到好多好演員，大家投票畀高海寧。」她表示會以睇騷心情扮靚靚參加盛會，不過仍為揀選戰衣方面煩惱，去年獲頒獎禮「最佳衣着」獎得主的Hera即自薦幫她揀靚衫。

至於首次參與慈善行的Juliana就表示相當榮幸，雖然要一大清早集合，但見大家都很有生氣，表示近期忙拍劇已習慣早起，自爆自己很怕遲到，故一定會設定鬧鐘：「會校10分鐘內每分鐘響一次。」她表示近日正忙與黃宗澤（Bosco）拍攝《法證先鋒6》，又大讚對方很好人經常「萬歲」，問到與男神合作有否乘機向對方請教？她笑言只敢從旁觀察偷師未有發問，指自己還要多練習，問到面對男神會否緊張至忘記對白？她笑言：「間唔中都會無啦啦講唔到嘢。（電親？）唔知呢，間唔中個腦好似短路咁。（仲想同邊位男神合作？）可唔可以都係Bosco？」問到下次會否想與對方飾演情侶？是否已預留螢幕初吻給對方？她即不斷傻笑未有回答。