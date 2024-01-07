任達華與吳家麗演母子挑戰演技　勾起難忘回憶

由影帝任達華、吳卓羲（Ron）和張建聲等主演的新片《源生罪》，今午（7日）於銅鑼灣舉行首映禮，場面熱鬧。事後，任達華與Ron受訪，談及今次彼此有大量對手戲，而故事以一個家庭為主要骨幹故事發展，故二人異口同聲直言自己的角色為保護家人「去到好盡」，現實生活中同樣重視家庭的任達華表示：「除咗家人之外，都要對社會負責任，長者喺五、六十年代付出好多，大家要珍惜佢哋、珍惜朋友。同埋雖然科技發達，但我建議大家多啲寫信同親人溝通，雖然我文筆唔好，不過直至依家都成日寫嘢畀個女。」

身為影帝的他今次大考演技，事關導演安排以往與他「情侶檔」的吳家麗，破格扮演其母：「真係好難忘。吳嘉麗係性感女神，冇人能夠代替。我望住佢嘅眼神應該點呢？我又諗番起《新紮師兄續集》佢演我女友，真係要發掘神級演技，可以擺入教科書！（點投入？）我同佢講我諗番起以前同佢拍戲『談情做愛』嘅畫面，真係唔知點算好，哈哈！要放低好多包袱，當自己係一個新人囉，以另一種愛去維繫家庭，係好難嘅一件事。」

至於Ron原本於剛過去的除夕及元旦，孖住張智霖、陳小春及林峯等，到內地出席倒數活動及踢賀歲波，豈料兩日活動最終變得「無聲無色」，他解釋：「因為有某啲問題取消押後，依家應該延期到3月或5月先舉行。（《大灣仔》工作至依家都長做長有。）多謝嗰個電視台畀機會我哋宣傳大灣區。（所以你有時間上中山出席姪女嘅婚禮。）係呀，我特登上去，因為細細個我就同班哥哥一齊長大。以前喺香港去中山要坐十幾個鐘頭車，但我都肯去，所以感情維繫到依家，覺得一定要溝通及見面。（幾時輪到你結婚先？）盡力啦，我哋依家喺銅鑼灣，咁喺銅鑼灣飲咗先啦，哈哈！」