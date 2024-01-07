文恩澄喜獲男友求婚　邱芷微送祝福

藝人邱芷微（Chelffy）舉辦民間歌唱比賽，希望挑選民間好聲音，今日（7日）於石硤尾進行海選，更邀請了歌手好友馬嘉均及文恩澄（Rannes）一起擔任評審。3人指現時坊間多了歌唱比賽，令更多有潛質的市民能一展所長，比她們以往幸福，問到3人未出道時會如何練歌？Rannes指浴室是一個不錯的選擇，笑稱自己是浴室歌手，馬家均則表示全家人也愛唱歌，故自小家中便有小型卡拉OK設備，更笑指會與家人「搶咪」，至於Chelffy就表示小時候經常陪媽咪去唱粵曲，更曾拜師學藝。問到3人的評選準質？她們指會以聲、色、藝、能否表達出歌曲情感及享受舞台作準則。

另Chelffy透露早前獲得朗誦導師獎項，令她喜出望外：「2年前膽粗粗喺教緊嘅戲劇班加入朗誦，因為自信、語氣、聲音表情都可以喺朗誦時展露出嚟。」她指家長也很認同做法，後來小朋友更於朗誦比賽中獲獎，事後家長便提名她參賽並獲獎，對她有很大鼓勵，她隨後更恭喜身旁的Rannes，原來對方剛獲男友求婚，手上戴上訂婚戒指的Rannes表示其實與男友早有共識，打算今年內結婚，但因一個月前男友經常借故詢問她戒指款式，令她早有心理準備，笑言令求婚時變得毫無驚喜，她表示尚未籌備婚宴，反而先計劃生B：「因為年紀唔細啦，唔想同小朋友年紀相差太遠。」她笑言叫大家不用亂估，澄清當刻仍未有身孕。