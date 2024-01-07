吳業坤回歸樂壇　與日籍太太婚後首開港騷

歌手吳業坤（坤坤）近年忙於拍劇，先後參與《香港人在北京》、《新聞女王》及拍攝中的《法證先鋒6 倖存者的救贖》，演技日漸獲觀眾認同，不過本是歌手出身的他，終於正式回歸樂壇，並將於1月28日舉行「坤哥 ただいま 2024 音楽会」，而「ただいま」的意思為「我回來了」，正因久別重逢，他為答謝樂迷，凡購買是次音樂會$980門票的觀眾，均可獲贈音樂會紀念CD一隻。

他較早前在他的個人社交媒體上表示：「ただいま，好想跟喜歡聽我歌的人說一聲：我回來了，已經4年沒有在香港開過音樂會，很想借着今次去好好表現這段時間的成長和沉澱了的自己。雖然看似比較倉卒，希望你們可以到場來支持這個 《ただいま》，然後這場Show將會成為2024的一個起點，一起見證着未來坤哥的音樂會有甚麼發生。文字上不能表達太多，在台上一一唱給你們，分享我的能量和熱情。」

是次演唱會是他相隔4年再騷，亦是婚後首次在香港舉辦的個人音樂會，揉合他喜愛的日本文化，以「匠人」為題，並借音樂會與眾樂迷分享自己以「匠人精神」用心打磨的音樂，因此大會特別找來插畫家把他畫成一個匠人，用在演唱會海報設計上。坤坤上年除了推出《百二歲》、《仍然是愛》、《分手前中後》等歌曲，亦專注到內地各地巡迴演出， 反應熱烈，而今年坤坤首個個人音樂會則選擇回歸於香港舉辦，除了回饋香港樂迷等待，更是強勢宣布2024 年將在香港全力發展音樂事業，分享他自己充滿誠意及創意之音樂作品。