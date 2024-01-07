陳健安獲獎後信心爆棚　落力操Fit為演唱會騷肌

歌手陳健安（安仔）早前推出首張個人概念大碟《Life afteR Life》，而其首個個人演唱會亦與專輯環環相扣。安仔引用哲學家尼采的名言箇中含意:「To Live is to suffer,To survive is to find some meaning in the suffering.」（活着就是要受苦，生存就是要在苦難中找到意義）。他說：「一生要經歷好多痛楚，因為係你想要所以係值得嘅。但我哋有時會唔記得痛楚背後嘅意義，所以希望喺演唱會上透過音樂同人分享。」

安仔自言近幾年都經歷好多痛，2018年人生第一次失聲，令他跌入黑洞，但看到身邊人對他的愛，以及看到自己對音樂、對唱歌的愛，讓他重新振作起來。早前經歷爸爸及兄長的離世，媽媽亦因失去老公及兒子而陷入悲傷中，安仔將這些經歷放入專輯，其中三首歌《好好掛住》、《愛的一種練習》和《Delicated to LSK》就與媽咪有關。被問會否忍不住在演唱時喊？他表示《愛的一種練習》無公開唱過，希望留待演唱會唱給媽咪聽，又笑言自己好成熟，就算喊都能夠唱到。他透露《Delicated to LSK》媽媽有率先聽demo，媽媽聽完之後先是眉頭大皺，然後報以微笑，「睇佢表情好Sweet。」

近來將身形操到好Fit的他，演唱會騷肌環節不可少？他笑稱有應承到時會除衫，除了操肌，近日亦有跟老師學唱歌。他又笑言自己平日說話太多，今次開騷着重以歌會友，至於會否請C AllStar做嘉賓？他透露暫時係零嘉賓，成員會係座上客。

對於憑《仍然是那個少年》拿下「專業推介叱咤十大」第7位，他表示當晚上台唱出得獎歌時，非常感動，「因為我知道我場內歌迷唔多，估唔到掌聲和呼聲畀我想像多，令我好安心，大家戥我開心，係最感動嘅位。」其實2019年度他曾奪得創作金獎及憑《一吻穿越四十六億歲》獲「專業推介叱咤十大」第9位，但因當時無實體頒獎禮，無得唱歌，所以今次得獎令他相當興奮「今次有得上台攞獎，同最緊要有歌唱。」獲獎後的他，現在信心變得更強大、更有安全感。而頒獎禮後，見到少爺占、森美和谷德昭在網上對他的正評，大受感動，笑言現在作曲更加得心應手，早前用1小時便寫好一首新歌。

場地：ZEST by Konishi

妝頭：Maggie Lee /Zanki Ng @ BHC

服裝：The Outnet