陳健安獲獎後信心爆棚　落力操Fit為演唱會騷肌

歌手陳健安(安仔)早前推出首張個人概念大碟《Life afteR Life》,而其首個個人演唱會亦與專輯環環相扣。安仔引用哲學家尼采的名言箇中含意:「To Live is to suffer,To survive is to find some meaning in the suffering.」(活着就是要受苦,生存就是要在苦難中找到意義)。他說:「一生要經歷好多痛楚,因為係你想要所以係值得嘅。但我哋有時會唔記得痛楚背後嘅意義,所以希望喺演唱會上透過音樂同人分享。」

安仔自言近幾年都經歷好多痛,2018年人生第一次失聲,令他跌入黑洞,但看到身邊人對他的愛,以及看到自己對音樂、對唱歌的愛,讓他重新振作起來。早前經歷爸爸及兄長的離世,媽媽亦因失去老公及兒子而陷入悲傷中,安仔將這些經歷放入專輯,其中三首歌《好好掛住》、《愛的一種練習》和《Delicated to LSK》就與媽咪有關。被問會否忍不住在演唱時喊?他表示《愛的一種練習》無公開唱過,希望留待演唱會唱給媽咪聽,又笑言自己好成熟,就算喊都能夠唱到。他透露《Delicated to LSK》媽媽有率先聽demo,媽媽聽完之後先是眉頭大皺,然後報以微笑,「睇佢表情好Sweet。」

近來將身形操到好Fit的他,演唱會騷肌環節不可少?他笑稱有應承到時會除衫,除了操肌,近日亦有跟老師學唱歌。他又笑言自己平日說話太多,今次開騷着重以歌會友,至於會否請C AllStar做嘉賓?他透露暫時係零嘉賓,成員會係座上客。

對於憑《仍然是那個少年》拿下「專業推介叱咤十大」第7位,他表示當晚上台唱出得獎歌時,非常感動,「因為我知道我場內歌迷唔多,估唔到掌聲和呼聲畀我想像多,令我好安心,大家戥我開心,係最感動嘅位。」其實2019年度他曾奪得創作金獎及憑《一吻穿越四十六億歲》獲「專業推介叱咤十大」第9位,但因當時無實體頒獎禮,無得唱歌,所以今次得獎令他相當興奮「今次有得上台攞獎,同最緊要有歌唱。」獲獎後的他,現在信心變得更強大、更有安全感。而頒獎禮後,見到少爺占、森美和谷德昭在網上對他的正評,大受感動,笑言現在作曲更加得心應手,早前用1小時便寫好一首新歌。

