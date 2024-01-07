馮盈盈剝衫扮青樓女子　瞓身捐丁子朗褲襠

無綫遊戲節目《獎門人新春感謝祭》最新一集為配合新春主題，一眾嘉賓均穿上鮮艷色彩服飾登場，兩隊嘉賓陣容分別是「飛躍男女藝員隊」的陳曉華、陳星妤、孔德賢、陳懿德（德德）、林凱恩及蔡景行，以及「妳不是她隊」的丁子朗（丁丁）、馮盈盈、黃庭鋒、黃婧靈（波波）、馬貫東及彭慧中，當中「妳不是她隊」一出場即大玩甜蜜互錫，成功贏頭威。

德德、林凱恩與盈盈現被喻為最搞笑遊戲「開心無敵接力賽」時放下形象，首先盈盈被嚇至眼凸兼擘大口得個窿，頭髮亦亂作一團兼面紅，德德與林凱恩則相當吵耳，由開始尖叫至最後一刻，當中德德瘋狂嗌救命，林凱恩則不斷放聲大笑，令夾在中間兼落力保持港姐儀態的陳曉華更是苦不堪言。而於「超級無敵落大閘」遊戲時，兩隊的「表演者」均表現出色，「飛躍」由陳曉華夥拍孔德賢負責出題，搏到盡的二人不但大玩人肉電單車，曉華更作狀大腳大腳踩向孔德賢，不過於動作題中表演勇猛精靈的曉華，於「口述題」時卻跌Watt，連「煎釀三寶」如此簡單也不懂以言語形容，至於盈盈就夥拍丁丁上陣，無敵合拍的二人，不但玩到「捐晒褲襠」，身為港姐冠軍的她為演繹「青樓女子」，更玩到瞓地除衫兼露膊，相當拼搏。