能美真奈 肉感J奶Body

食叉燒，你會揀全瘦抑或半肥瘦？識貨之人梗係揀後者啦！同樣道理，睇寫真，當然要揀個身材豐滿、肉感十足嘅女優，難怪今日為大家介紹嘅能美真奈會有咁多粉絲喇！

高質巨乳

日本寫真界有唔同類型嘅女優，有啲以青春嫩口為賣點，有啲Sell身材豐滿，而經過筆者長年觀察，後者似乎比較襟撈，好似紺野栞同桐山瑠衣，二人都喺寫真界活躍多年。至於現年27歲嘅能美真奈，絕對有潛力喺業界維持高人氣一段長時間，事關阿妹由頭到腳都畀到人一種珠圓玉潤嘅感覺，面珠圓圓，五官精靈，相當討人喜愛。再睇埋佢嘅身材，係就係有啲偏肥，但呢種豐乳肥臀嘅肉感體形先係最好攬，加埋心口對J奶脹卜卜又充滿彈性，可以話係一對難得嘅極品巨乳嚟，所以被稱為「至高之肉感Body」！

多線發展

能美真奈早喺10年前已經出道，但當時唔係拍寫真，而係加入美少女組合拇指姑娘（Thumb princess），以藝能偶像身份登台演出。到2018年，呢個組合正式解散，真奈疊埋心水轉型做寫真偶像，並推出首隻寫真映像碟。作為寫真女優，真奈嘅發展可以話相當理想，參加各種選美活動都能夠取得前列位置，例如喺「日本一變形水着寫真偶像總選舉」中取得亞軍，又喺《次世代避雨大騎樓》選舉中獲得「西の前頭筆頭」稱號。除咗推出寫真碟，真奈仲開設咗個人商店，出售自家靚相同精品，又做埋網紅，頻頻以性感形象拍片吸引觀眾，實行擴大自己嘅賣奶範圍！