羅志祥桃色風波後再來港開騷　展麒麟臂向粉絲90度鞠躬

台灣歌手羅志祥（小豬）相隔8年再度來港舉行演唱會，其世界巡迴演唱會香港站今晚（7日）假亞博舉行，全場爆滿，而大會更於演唱會樓上設檔攤發售周遭產品包括T恤及毛巾等等，歌迷反應相當熱烈。

今晚是小豬被爆出「桃色風波」後首次來港演出。演唱會甫開始他即以閃石黑色打扮包到實站在高台上，配以爆破效果，一口氣唱出《修羅》及《No Joke》等4首快歌。為冧爆香港粉絲，他操着半鹹不淡廣東話於台上打招呼：「大家好，我係羅志祥！嚟香港我最鍾意講廣東話，你哋笑乜嘢？我啲廣東話不知幾好，我今晚好開心，你哋開唔開心？大家食飽未？」又打趣大家聽不明白沒關係：「我明就得啦！」期間，他在台上換衫，粉絲見小豬露出一對麒麟臂，即忍不住尖叫。

他又感慨提到，飛抵香港後曾去過銅鑼灣及尖沙咀：「記起入行第一個獎便是新城國與力頒發給我的，當時香港有很多頒獎禮，為我來說很懷念，當時我只有二十多歲。目前出道第29年，出道應該比不少現場觀眾的年紀還要大，對吧！我小時候很喜歡看《翡翠歌星賀台慶》，有郭富城呀，後來誤打誤撞就入了咗一行，經歷了音樂事業最豐富的年代，所以好開心。因為有你哋，我們現在還可以繼續唱歌，多謝大家。」全場尖叫聲此起彼落，他亦有向三面台每一面的觀眾90度鞠躬，答謝大家。

小豬又搞笑地在台上「表演魔術」，首先抽了一位女樂迷，叫對方心中想一個數字，對方寫「1」，竟與他預先寫在白板上的不謀而合，該女歌迷搞笑說：「我喜歡你十餘年了，所以猜到你想寫甚麼！」及後他再叫另一位估他心中在想甚麼，對方答：「不知道。」小豬即說：「真的太可怕，我真的寫了『不知道』3個字呢，大家不要告訴別人我有特異功能，我很低調耶！」

小豬唱《愛不單行》時，因未能忍笑唱出破音，以笑遮醜又扮跌低，最後要求由頭再唱過。期間他又進行「全場大抽奨」，向被抽中歌迷送上演唱會周邊產品外，更有幸運兒獲安排於完騷後入後台與他合照。小豬為將氣氛推向高峰，更在保安陪同下下台「繞場一周」，隨意停低與幾位粉絲聊天及合照，場面一度出現混亂。

演唱會進入尾聲時，小豬與一眾舞蹈員換上鮮紅色運動服， 先教粉絲跳少許舞步，再全場大合唱《Twinkie》，將「多人運動」搬上大舞台，全場粉絲反應相當熱烈。唱罷《有點愛》後，演唱會約10時30分左右完場，小豬臨別前大聲說：「我們下次回紅館，再在香港見。」