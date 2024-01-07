慾火撻着 饑餓感急升

食色性也，好耐冇食嘢，自然會餓，同樣地，太耐冇曳曳，對性嘅渴求感也會大增！今日就由饑餓（Hungry）講起，睇吓情色世界入面有冇啲得意話題，畀一眾慾求不滿嘅男女頂一頂癮吧！

Hungry 性慾旺盛

「Hungry」唔止可以解作饑餓，亦係一個情色俚語，意思係指性慾旺盛，如果想表達得白一啲，可直接用「Sex Hungry」。講起性慾高漲，有人會稱之為「性饑渴」，但原來心理學中嘅「性饑渴」，係指一個人渴望性愛，但喺現實中得不到滿足而感到挫折。至於生理同心理上成日好想要，應該叫做「性慾亢進」。有研究指，患上「性慾亢進」嘅男士，體內嘅催產素濃度會較高，而透過認知行為治療，可以有效緩解箇中情況，只係催產素同性慾亢進之間嘅關係，仍有待進一步研究。

Hungry Wolf 汗香四溢

熱戀中嘅情侶，性饑餓程度處於高位，往往會覺得對方嘅汗味零舍香，假如想喺交鋒過程中感受吓伴侶嘅汗香，不妨採用「Hungry Wolf」呢個體位，亦即係傳教士式嘅側身版，分別在於男女雙腿要互相交纏。咪睇呢個動作好簡單，性學家話可以有效刺激女伴嘅G點，而且喺進行活塞運動期間，男方仲可以刺激女伴嘅頸項、胸前、臀部等敏感帶，提升快感，兼且細味彼此嘅汗香。

《Cock Hungry Chronicles》極度狂野

饑渴得滯見到有嘢食，狼吞虎嚥都好易理解，而呢套由Evil Angel喺2021年推出嘅《Cock Hungry Chronicles》就將呢種狀況呈現喺大家眼前。影片搵嚟Jane Wilde、Brooklyn Gray、Cherie DeVille等人氣脫星參演，四仔名導Chris Streams喺事前已經放晒風，話呢套片係純粹Sell官能刺激，冇乜劇情可言，一開場已見到Jane Wilde搶先嚟個口愛交戰，再嚟一場狂野嘅肢體交鋒，當中嘅狂野程度令人咋舌，難怪可以喺當年嘅四仔頒獎禮上獲得多項性愛演出提名啦！

同場加映：饑餓癡女葵司

日本AV界有唔少癡女系女優，數到最具知名度，早喺2010年出道嘅葵司絕對係三甲人選，而呢套由S1喺2022年推出嘅《禁慾變得SEX饑餓》，就能見證到佢嘅演出有幾癡。劇情講述葵司喺導演要求下，禁慾一個月，於是上到床，慾火一發不可收拾。講番呢位人氣癡女，唔止相貌娟好，心口仲有對35E美乳，起初以清純偶像形象出道，仲曾經同日本男星松本潤傳出緋聞，之後轉走癡女路線，人氣愈嚟愈高，仲先後獲得多個AV獎項添！