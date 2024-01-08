星玄｜迪麗熱巴高衩款泳衣超性感　網民跪求上水一刻

今日係1月8日農曆十一月廿七，幸運星係雙子座，得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。「新疆四美」之一嘅迪麗熱巴就係雙子座，由佢同秦嵐等藝人一齊拍攝嘅真人騷《花兒與少年．絲路季》正在熱播。日前講到佢哋去到冰島拍攝，仲齊齊去浸溫泉。熱巴着上一件頭高衩款泳衣，獲得唔少網民紛紛大讚身材正，仲大問節目會唔會有熱巴上水一幕。

而較早前佢哋便去到克羅地亞嘅古城度玩，期間竟遇上士兵為國王挑選，城內最美麗嘅女子作為王后，參與換崗儀式嘅士兵一眼就睇中咗熱巴，仲邀請佢換上傳統服飾，向群眾打招呼。節目播出後，即時引起網民熱烈討論，大讚熱巴是「天選王后」，熱巴咁靚女，又有好運氣加持，幾時都係好時機啦。

至於是日最旺生肖係龍，有想法，夠魄力，可於職場大展拳腳。「龍仔」何廣沛喺重頭劇《新聞女王》入面有亮眼嘅演出，獲無綫力捧嘅佢，接下來因拍劇關係，未來幾月都要深圳和香港兩地走，並連同梁凱晴、許俊豪等人一齊拍攝新劇《香港重案》。據知何廣沛喺劇入面飾演「逆子」一角，而為還原真實效果會有大量血腥場面，何廣沛你依家夠魄力，盡量拍多啲好劇畀大家睇。