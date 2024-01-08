【是日通勝】

農曆十一月廿七

癸卯年 乙丑月 辛未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：合醬、造酒

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：13、31、20

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

金牛座：愛是要說出口的！不要再把情話藏在心裏。

雙子座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

巨蟹座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

獅子座：做事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

處女座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

天秤座：事業運不錯，但財運平平，投資必須審慎。

天蠍座：愛情運最強，處理感情事可做到從容不迫。

人馬座：順境時不宜驕傲，懂得自我反思會有得着。

山羊座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

水瓶座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

雙魚座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）牛 健康差

鼠：謀事易成功，勿因懶散消極錯失機遇。

牛：是日沖煞，注意休息，熬夜不利健康。

虎：與人相處要保持穩重，避免談論是非。

兔：運勢平穩，思路清晰，做事有條不紊。

龍：有想法，夠魄力，可於職場大展拳腳。

蛇：易惹爛桃花，小心說話，可減少誤會。

馬：工作壓力大，容易失眠，要懂得放鬆。

羊：切勿暴飲暴食，身體易出現各種毛病。

猴：花錢享受要有節制，防錢財過度耗損。

雞：事業尚算順利，但行事作風勿太高調。

狗：腳踏實地，留意細節，謀事有望成功。

豬：注意人際關係，不利交友或出席聚會。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人生小滿勝萬全

隨着聖誕與新年逐一過去，接下來將迎來立春和之後的大年初一。在此時，各媒體都會做一些年度大事回顧，與此同時，我們在這一刻亦要交出今年的成績單。

由於2024年踏入九運，坊間有不同論述，有些大師高人作出預測，甚至說只有自己的一套最準最到位，如是者，別人的說法豈非不到位？中華文化歷史悠久，老祖宗埋下的智慧仍有待探索，我作為學者，一直努力研究，搜集辨證和大家分享。改運真的是一門好大的學問。

月有陰晴圓缺，是不是圓形就代表最好最圓滿，老祖宗不這樣想，也不符合中國人的智慧。花開必落，水滿則溢，月滿則虧，月亮最好是將圓未圓的時候，因一旦全圓便奔着殘月而去，人也一樣，人生最忌過於圓滿，任何事物都有度，過了這個度，就會適得其反，這是我從現實中體驗得到的反面教材。有些人雖有聰明技巧賺過億家財名氣，但往往有頭威沒尾陣，要唯我獨尊，事事為王，不讓三分給別人，利要佔盡，利用別人的善心去成就自己，可恥！現時大多數人都受貪念影響，想盡辦法要在多方面求勝，疑心又重，以致過河拆橋，用完即棄，這是太貪之故。

人要開運，先要打開自己的心，心改則運改，人生所求，不必太圓滿，求而不得，未必是遺憾，人生無常，要學會知足。只要做到大道至簡，能量智慧就會上升，你的好運和機遇也隨之而來。在此，祝大家身體健康、家庭幸福、心想事成。