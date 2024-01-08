王敏奕維繫婚姻靠「講」　冇小朋友唔係遺憾

藝人王敏奕婚後一直與導演老公曾國祥聚少離多，但她指夫妻關係甜蜜，從未吵架，雖然婚後多年仍膝下無兒，但她揚言現以工作為重，即使沒有小朋友也不感遺憾！

王敏奕於2019年與導演曾國祥結婚，至今4年，但仍未有積極造人的計劃，她稱現階段兩人的工作模式很難照顧到一個小朋友：「有小朋友當然會幸福，但冇亦唔會係一個遺憾。」的確兩人婚後各有各忙，聚少離多，甚至去年更頻頻傳出離婚消息，不過她再次強調與老公關係甜蜜良好，問到平時如何維繫？她指雙方要有默契，保持知道對方正在做的事情：「上年我仲飛得多過佢，冇辦法，做呢行就係咁，唔可以隨時覆到訊息，呢啲大家都會清楚，所以多啲溝通，我唔覺得係好大問題，當然有啲時候會有情緒，但情緒會過去，所以我會等冷靜啲再作出溝通，呢個係我哋保護呢段關係嘅方式，我哋冇乜嗌交，亦相信嗌交冇意義。」她又指夫妻倆比較低調，不喜歡將所有事情拿出來分享。

嫌老公「導演視角」太主觀

今次王敏奕於無綫新劇《旁觀者》中擔正，飾演「高敏感症」的執法人員，與周柏豪是一對CP，不乏床上親密場面。她提到床戲的內衣是由她分析角色性格後親自挑選，問到事前要否跟老公備案？她說：「冇，佢好怕劇透，怕到有時連預告片都唔敢睇，咁所以我都唔會同佢講拍攝內容，或者太細節嘅嘢。」她又指老公在工作上為人過分直白，大家處理手法亦不一樣，故不太喜歡尋求老公的意見，她說：「佢會話『我唔會咁拍囉』，聽完我會好緊張，佢有時會用一個導演嘅角度去睇，咁係好主觀，所以最重要係觀眾可唔可以受到角色打動，呢個係我終極目標。」

對於入行時間不短，但仍常常被人以「曾國祥太太」等作介紹，王敏奕雖然指不介意這些稱呼，但作為演員，亦希望會有自己的代表作，讓觀眾透過角色記得她是一位演員，她說：「我係啲狂熱演戲、塑造角色嘅人，唔會將『王敏奕』帶入角色，所以大家成日都話『估唔到你可以演到喎』，會令我好沾沾自喜，有滿足感。」她表示自從在無綫話題劇《新聞女王》中與視后佘詩曼合作後，見識到阿佘作為演員的魅力，不論台前幕後，對方都能夠與大家打成一片，甚至會把自己放在監製的位置，經常提出意見，亦很關心後輩，令王敏奕自覺如果能做到阿佘的十分之一，已經會很了不起！

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