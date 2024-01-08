葉珂開Live甜喊「老公」　黃曉明高調送禮

內地男星黃曉明傳跟女網紅葉珂打得火熱，前晚葉珂直播時疑跟黃曉明通電話，並向對方撒嬌謂「老公我愛你」，黃曉明更不避嫌觀看女方直播兼送禮，在網民面前高調晒愛，被推測離官宣不遠！

黃曉明與楊穎（Angelababy）離婚後，被指撻着女網紅葉珂，2人去年11月被目擊在機場出國外遊，惟當事人一直抱不承認亦不否認的態度。最近葉珂加入直播帶貨行列，前晚她賣貨後繼續開直播跟粉絲互動，期間在鏡頭外打電話，但未有閉咪，談話內容清楚可聞，她在掛斷電話前向對方說：「老公我愛你，老公我愛你，愛你，拜拜。」網民紛紛留言詢問電話另一邊是否黃曉明，她未有正面回答，只說：「不好意思，是在玩真心話大冒險，不要瞎扯。」另外，有網民發現葉珂直播時，黃曉明進入網上直播間，並給葉珂送禮物，如此公然放閃，似為公開關係而鋪路。

不認做第三者

另外，葉珂也有在討論區回應網友關於她跟黃曉明的提問，她曾在社交網晒出豪宅的生活照，被指是黃曉明與Angelababy昔日的愛巢，她對此作出否認：「不是，煩死了我的天。」她解釋「小區一層好多戶，這個戶型的每層都有幾戶，而且都是統一精裝的。」但此舉卻間接確認了她跟黃曉明住同一小區，而之前就有爆料稱葉珂疑似被黃曉明安排住在同小區以方便他兼顧女友及兒子。對於網民留言：「希望不是第三者。」她即回覆：「當然不是。」卻未有否認與黃曉明的情侶關係。