林作抽水成狂　裕美親證冇孕

前大律師林作不愧為「香港抽水王」，連女友都不放過，自去年除夕夜開始抽裕美水至今仍然樂此不疲。事緣去年31日夜，他上載女友入院的照片，話裕美去睇婦科，事隔幾日，他又宣布疑似做爸爸，連BB名都改埋叫「JPEX」，至6號當日，又上載一張黑白相，相中是一名大肚婆和大肚腩男士的合照，留言謂：「我唔想好似美美咁。」更慌死女友冇留意，Tag埋裕美個社交網帳號，搞到裕美都頂佢唔順留言：「你真心煩」。

裕美對於男友發放疑懷孕消息，她受訪時表示：「難怪啲網民話我畀林作激到入廠（醫院），呢個好笑。」至於是否有喜？她親證只是一場誤會，雖然的確患病，但病因就不太清楚：「26號嗰日我同阿媽去主題樂園玩，我貼晒暖包，着晒羽絨，着得比一般人勁誇張，不過玩完後幾日後就開始發病，不停咁嘔，但冇屙，所以咪入醫院囉，（係咪腸胃炎？）醫生話可能係，但好奇怪醫生係冇comfirm係腸胃炎，食咗啲藥，我仲係想嘔，所以唔敢食嘢。」

問到是否懷孕初期的症狀？她卻說：「我Check咗啦，醫生問我幾時嚟經，我話唔知喎，因為我啲經期好亂。」雖然今次被指傳懷孕是「食詐糊」，但她覺得有大得着，就是終於力證天生一條「辛苦命」：「我估我應該係長期勞累，一畀自己放幾日假就病啦，呢件事令我明白到，一停就會病，所以我就唔可以停。」現真相大白，唔該林作咪再「老屈」裕美了。