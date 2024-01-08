余思霆拍檔姜宇夫　為節目勇闖恐怖片拍攝地

曾與華姐冠軍余思霆合作J2節目《開餐：台灣3點3》的「台灣李亞男」姜宇夫，因擁有一對白滑長腿令網民留下深刻印象，近日她聯同林映暉（暉哥）、宋婭彤、莊茜佳、葉芸希等齊為J2旅遊節目《古靈精怪 台灣篇》任主持，眾人將於節目中以身犯險，帶觀眾體驗台灣特殊風俗及儀式，尋找有趣的場景作另類體會。

一眾主持將深入台灣恐怖片《咒》的其中一處拍攝場地，位於新北市的水尾光武坑道，單睇坑道的入口已經夠陰森，難怪成為恐怖片取景地，起初眾人在坑道外互相推搪，最終由姜宇夫帶頭入內，由於坑道建於二戰時期作軍事用途，故非常狹窄而且潮濕，眾人可謂一步一驚心，既要小心跣腳又要留意不時出沒的小昆蟲、蝙蝠，不過坑道內四通八達，部分出口更連接現時的民居，故民居門外均掛有「勿進」的告示牌，最後一利人幾經辛苦三人才完成10分鐘路程。而莊茜佳、宋婭彤及葉芸希則靈探位於民雄鄉的一幢大宅，該宅有「台灣第一鬼屋」稱號，去年楊謹華主演的鬼片《民雄鬼屋》亦於該處取景，上映後吸引不少影迷到訪，不過關於此大宅的傳說眾多，既有跳井自殺的凄美故事、又有軍隊在此莫名奇妙互相開火射殺的傳聞，令人毛骨悚然。