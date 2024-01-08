金球獎︱愛瑪史東擊敗大熱「芭比」瑪歌羅比捧走喜劇影后

奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）於今屆《金球獎》憑話題新作《可憐的東西》（Poor Things），擊敗影后大熱《Barbie芭比》（Barbie）的澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）捧走歌舞／喜劇組影后寶座，今次是愛瑪繼2017年的歌舞片《星聲夢裡人》（La La Land）之後再在《金球獎》捧走影后寶座。她致敬時多謝於2020年結婚的老公Dave McCary：「真係好神奇，多謝。Dave，我要好快咁多謝你，我好愛你，多謝一切！」她繼而多謝拍檔威廉迪福（Willem Dafoe）、麥克韋化奴（Mark Ruffalo）與Ramy Youssef，令片場每天充滿快樂。

35歲的愛瑪除了擊敗瑪歌奪獎之外，亦同時擊敗《五月的你，十二月的她》（May December）的美國女星妮妲莉寶文（Natalie Portman）、《調教你處男》（No Hard Feelings）的美國女星珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、《紫色》（The Color Purple）的美國女星Fantasia Barrino、以及《Fallen Leaves》的芬蘭女星Alma Pöysti。