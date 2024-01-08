金球獎︱施利安梅菲擊敗大熱里奧仔奪劇情組影帝

美國男星愛爾蘭男星施利安梅菲（Cillian Murphy）憑傳記片《奧本海默》（Oppenheimer）勇奪《金球獎》劇情組最佳男主角，今次是他第2度提名首次獲金球視帝。他致詞時開導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）的「片場不容許椅子」規矩玩笑：「我一走入基斯杜化洛倫片場，就知道係與別不同。我可以睇到唔同程度嘅嚴格、投入、同埋完全冇畀演員有得坐嘅選擇，我就知道自己喺一個有眼光導演同大師嘅手上。我想多謝基斯同Emma（其妻）喺20年來都信任住我。」

於片中飾演已故「原子彈之父」奧本海默的他，演出備受外界讚賞。他除了擊敗賽前大熱門《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）的美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）之外，亦同時擊敗多位超強對手《大師級愛情》（Maestro）的畢利谷巴（Bradley Cooper）、《魯斯汀：民運推手》（Rustin）的美國男星Colman Domingo、《Saltburn》的愛爾蘭男星Barry Keoghan以及《All of Us Strangers》的愛爾蘭男星Andrew Scott。施利安在上屆影后楊紫瓊手中接過獎後難掩興奮之情。