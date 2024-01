金球獎︱施利安梅菲擊敗大熱里奧仔奪劇情組影帝

美國男星愛爾蘭男星施利安梅菲(Cillian Murphy)憑傳記片《奧本海默》(Oppenheimer)勇奪《金球獎》劇情組最佳男主角,今次是他第2度提名首次獲金球視帝。他致詞時開導演基斯杜化洛倫(Christopher Nolan)的「片場不容許椅子」規矩玩笑:「我一走入基斯杜化洛倫片場,就知道係與別不同。我可以睇到唔同程度嘅嚴格、投入、同埋完全冇畀演員有得坐嘅選擇,我就知道自己喺一個有眼光導演同大師嘅手上。我想多謝基斯同Emma(其妻)喺20年來都信任住我。」

於片中飾演已故「原子彈之父」奧本海默的他,演出備受外界讚賞。他除了擊敗賽前大熱門《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)的美國男星里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)之外,亦同時擊敗多位超強對手《大師級愛情》(Maestro)的畢利谷巴(Bradley Cooper)、《魯斯汀:民運推手》(Rustin)的美國男星Colman Domingo、《Saltburn》的愛爾蘭男星Barry Keoghan以及《All of Us Strangers》的愛爾蘭男星Andrew Scott。施利安在上屆影后楊紫瓊手中接過獎後難掩興奮之情。