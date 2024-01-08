金球獎︱保羅基安馬提奪得喜劇影帝　《芭比》爆冷輸喜劇

美國男星保羅基安馬提（Paul Giamatti）憑《滯留生》（The Holdovers）奪得《金球獎》喜劇影帝，擊敗憑《大叔夢中人》（Dream Scenario）提名的60歲壽星公尼古拉斯基治（Nicolas Cage）、《旺卡》（Wonka）的添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、《AIR》的麥迪文（Matt Damon）、《寶驚魂》（Beau Is Afraid）的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）、以及《American Fiction》的Jeffrey Wright。保羅致詞時向世上教師致敬：「套戲係關於教師。我係飾演一個教師。我成家人都係教師。全部都係，都已經好多代。教師係好人。我哋應該尊敬佢哋。佢哋係做好事。份工係好辛苦。所以個獎係獻畀教師嘅。」

另外，愛瑪史東（Emma Stone）主演的《可憐的東西》（The Poor Things）爆冷打贏瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《Barbie芭比》（Barbie）奪得最佳喜劇電影。