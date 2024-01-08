國民妹妹金裕貞　時尚百變穿搭

近期韓劇《與魔鬼有約》熱播中，劇情講述由「國民妹妹」金裕貞所飾演的財閥千金，與飾演惡魔的宋江，上演一場人類與惡魔的浪漫史，男帥女美的搭配令人目不暇給，其中金裕貞的高顏值更俘虜不少觀眾，但原來她私下的穿搭亦時尚感爆棚，馬上學起來，瞬間變身甜美少女。

1.外套多層次穿搭

西裝外套是不少韓國女生的冬日必備單品，金裕貞也不例外，如果想穿出清冷成熟感，就不妨參考下她的日常穿搭，她穿上深色西裝外套，內襯一件灰色短款毛衣，而下身則配上同色系的長款百褶裙，最後再加上一對長靴，能散發出西裝的正式氣場，保暖得來又不失冬日時尚魅力，是一眾上班族女生的穿搭示範。如果覺得西裝外套氣場太重難駕馭，則可以學習金裕貞的其他外套穿搭，例如她穿上棒球外套、羊毛無領短板外套等，增加衣服的層次感。

2.吊帶連身褲

金裕貞的私下造型多變，除了斯文優雅的風格之外，她也喜歡穿上隨性的牛仔吊帶連身褲，內搭一件寬鬆薄恤衫，靈活性十分高，展現出青春活力的形象。如果覺得藍色的牛仔連身褲比較沉悶，則可以選擇淡墨綠色的連身長褲，再內襯一件緊身上衣，把手臂線條露出，顯瘦一流。

3.糖果色配搭

如果想在冬日也能換上色彩繽紛的造型，金裕貞日常中也經常穿上糖果色的衣服，帶有滿滿的甜美少女風，像是粉色針織連身裙，設計雖然簡約，但又不失細節，更多了一份活潑可愛感，加上修身的設計，更能凸顯身材的曲線。而另一套粉綠色格子外套，配搭緊身牛仔褲的造型，則多了一份成熟感，日常不同場合都適宜。