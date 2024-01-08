金球獎 | 《奧本海默》奪最佳劇情電影　掃5獎成大贏家

原子彈之父傳記片《奧本海默》（Oppenheimer）於《第81屆金球獎》奪得劇情組最佳電影，全頒獎禮在8提名中橫掃5獎，基斯杜化洛倫（Chrisopher Nolan）憑本片奪得最佳導演，片中男星施利安梅菲（Cillian Murphy）與羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）分別奪得影帝與男配角，Ludwig Göransson則奪得最佳原創配樂，成為大贏家。而獲最多9個提名的《Barbie芭比》（Barbie）最後只獲新增的票房成就獎與憑《What Was I Made For?》奪得最佳原創歌曲。

《第81屆金球獎》得獎名單

【電影組】

劇情組最佳電影：《奧本海默》

劇情組最佳男主角：施利安梅菲《奧本海默》

劇情組最佳女主角：Lily Gladstone《花月殺手》

歌舞／喜劇組最佳電影：《可憐的東西》

歌舞／喜劇組最佳男主角：保羅基安馬提《滯留生》

歌舞／喜劇組最佳女主角：愛瑪史東《可憐的東西》

最佳男配角：羅拔唐尼《奧本海默》

最佳女配角：Da'vine Joy Randolph《滯留生》

最佳導演：基斯杜化洛倫《奧本海默》

最佳動畫：宮崎駿《蒼鷺與少年》

最佳非英語電影：《墮下的對證》（法國）

最佳劇本：Justine Triet、Arthur Harari《墮下的對證》

最佳原創配樂：Ludwig Göransson《奧本海默》

最佳原創歌曲：《What Was I Made For?》《Barbie芭比》

電影票房成就獎：《Barbie芭比》

【電視組】

劇情組最佳電視劇：《傳媒家族繼承人》

劇情組最佳男主角：Kieran Culkin《傳媒家族繼承人》

劇情組最佳女主角：Sarah Snook《傳媒家族繼承人》

歌舞／喜劇組最佳電視劇：《大熊餐廳》

歌舞／喜劇組最佳男主角：Jeremy Allen White《大熊餐廳》

歌舞／喜劇組最佳女主角：Ayo Edebiri《大熊餐廳》

最佳迷你劇／電視電影：《齮齕人生》

最佳迷你劇／電視電影最佳男主角：Steven Yeun《齮齕人生》

最佳迷你劇／電視電影最佳女主角：Ali Wong《齮齕人生》

最佳男配角：Matthew Macfadyen《傳媒家族繼承人》

最佳女配角：Elizabeth Debicki《王冠》

最佳楝篤笑：《Ricky Gervais: Armageddon》