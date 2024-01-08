人氣主題甜品　時尚誘人

精緻的蛋糕、甜美朱古力，來自本地、日本或歐洲的風味小甜點，隨時俘虜了各位甜品控的味蕾，近日有不少主題餅店或甜點店開幕，更有全新系列登場，為大家帶來傳統和時尚兼備的甜食，作茶點或飯後甜品，一樣吸引。

法式滋味

本地有不少甜點品牌，經常為客人帶來驚喜。剛於西營盤開設的Nicole's patisserie，主理人Nicole擅長製作各款口味的果醬和醬料，今次開設的糕餅店主打法式甜品和手工朱古力，Chocolate BonBons有黑、白和牛奶朱古力口味，內裏包有不同的餡料和堅果等，美味有口感。傳統的法式檸檬撻，選用法國麵粉和牛油製作，酸爽清香。熱情果杧果撻加入熱情果汁和杧果蓉做餡，再以熱情果種子點綴，酸甜適中。經典蘋果杏仁批，清新又堅果香。另外還有鬆餅、紐約芝士蛋糕和梨撻等供應，選擇都當多。

限定系列

可愛又變幻不定的貓咪，吸引一眾貓奴。拿破崙蛋糕品牌NEKO PUFF近日以白爛貓做主角，打造限定的出品。榛子朱古力拿破崙配合扮法國拿破崙造型的白爛貓牌仔，更加貼題。另一款開心果麻糬拿破崙，煙韌柔軟，白爛貓同樣古靈精怪。想一人獨享的話，可以揀選小立方拿破崙，同樣會有白爛貓裝飾。另外，小店亦有不同的周邊產品，滿足粉絲需求。

美味費南雪

費南雪又叫金磚蛋糕，源於法國17世紀，經常配合作茶點享用。網上餅店Aurelia以費南雪作主角，選用法國牛油、美國無漂白及非基因改造有機杏仁粉等食材製作，現時有經典原味、班蘭椰子、朱古力榛子醬、摩卡美祿、肉桂、伯爵香橙、開心果和芝麻8款口味，任君選擇，配茶或咖啡都咁適合。

日式蕨餅

軟綿的日式蕨餅和茶湯是最佳配搭。來自日本的甘味處鐮倉早前於銅鑼灣開設首間海外分店，主打的鐮倉蕨餅，以店子秘方加特別的搓揉技術製作，表面包裹黃豆粉，吃時可配自家製沖繩黑蜜，質感軟糯彈牙、入口即溶。店內亦有多款特色刨冰，純冰選用日本直送天然水製成，包括士多啤梨、番茄、牛奶、檸檬、自家製黑蜜黃豆粉、黑芝麻、西尾抹茶及宇治金時8款口味，無論配淺川園抹茶，又或是原創咖啡牛奶等飲品，同樣甜美。

和洋甜點

要數日本的人氣甜點，十隻手指都數唔完。剛於銅鑼灣開店及即將於旺角開分店的和洋甜點專門店更紗制菓有多款糕點選擇，人氣的飯糰蛋糕，外表似御飯糰，撕開後貼紙後，會發現內裏是法式薄餅包海綿蛋糕，再配不同的忌廉夾心及配料，如楊枝甘露和三重朱古力等約10款口味。天使蛋糕有5種口味，包括招心果士多啤梨、榛果栗子蒙布朗和焦糖脆餅等。繽紛的迷彩戚風蛋糕，由不同的顏色和口味的蛋糕疊砌而成，除有日式和茶口味，還有特別的北海道野菜和獨角獸迷彩等。焦糖堅果脆餅有可愛的貓貓及兔子造型，每款都咁啱打卡。

創意鬆餅

Scone是傳統下午茶必備的茶點之一，Grandma's Scones的出品擅長將英式鬆餅和美式曲奇混合，令鬆餅入口外脆內濕潤，早前品牌於銅鑼灣開期間限定店，除原有口味，還特別推出2款新口味。薄荷朱古力口味加入薄荷茶和薄荷粉，配濃郁朱古力，可謂最佳配搭。有趣的酸忌廉葱味鬆餅，鹹甜交雜，層次複雜。

升級士多啤梨蛋糕

冬日正是士多啤梨當造的好日子，LIFETASTIC近日推出升級版的日本士多啤梨蛋糕系列，無麩質的日本士多啤梨西瓜蛋糕配加入洛神花水和果肉製作的果凍，再加玫瑰花和開心果碎，果香和口感加倍，客人亦可揀選稀有糖的版本。日本士多啤梨乳酪蛋糕表面以忌廉配士多啤梨裝飾，再加入食用花，造型吸睛。一啖咬落去，還吃到啖啖果肉，質感香滑而酸甜清爽。