前主播柳俊江燒炭亡　女友前妻殮房認屍　家人社交網貼文回應

無綫新聞前主播柳俊江(42歲)於上周五(5日)，被人發現在大埔黃宜坳村一村屋內燒炭，經救護員檢驗後證實當場死亡。今晨(8日)8時許，柳俊江前妻雷康怡、現任女友陪同多名家屬及親友，一行十數人抵達富山公眾殮房，待殮房開始運作後進行認屍手續，至11時許步出殮房，分乘多輛私家車離開。

今日下午，柳俊江家人在柳的社交網帳戶貼文回應事件，「Ryan ，我們的柳爺，在1月4日離開了大家。這是一個極度難過而沉重的消息 ，尤其柳爺從來是一個這麼努力，善良，充滿活力和正能量的人，選擇離開，我們可以想像他內心經歷的掙扎和痛苦。作為愛護他的家人和好友，我們唯有悲痛接受，並盡力保護大家，對任何報道將不作回應。我們決定以最低調方式舉行告別儀式，在平靜的氣氛中完成後事」。

貼文續指，「請大家給予他家屬和身邊人空間和寧靜，面對這艱難的時刻。如果柳爺的離開引起任何人情緒上的困擾，請緊記尋找專業人士協助，或者讓身邊人理解你的情緒。大家互相關心，讓別人知道你並不孤單。生命寶貴，我們相信柳爺尚有壯志未酬，請各位好好生活，為未及目標跑下去」。

上周五下午約3時，據悉柳俊江於前一日下午回家後便失去聯絡，友人登門探訪拍門不得回應，及後一名女子報案，消防到場破門入屋揭發柳俊江倒臥屋中，惟據悉現場未有留下遺書，其尋死原因有待跟進。有指他生前曾與現任女友吵架，未知是否其尋短的導火線。