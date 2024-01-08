炎明熹Ready拍拖　心目中戀愛係咁樣

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）、李爾晨、麥玲玲、海俊傑、張美妮等，在馬鞍山拍攝音樂劇《戀上西沙》。Gigi透露要為音樂劇拍攝5日，會唱新歌，今次繼《青春本我》後再拍音樂劇相當緊張，希望多吸取經驗有更好的演出。劇中她與李爾晨有一段曖昧關係：「我都覺得幾浪漫，因為未試過，所以都有啲緊張，會掂吓手仔，但就梗係冇錫錫啦，因為每個人嘅戀愛都唔一樣。」問到心目中的戀愛是怎樣？她說：「大家過住平淡日子都可以好開心，唔一定要大起大跌，唔一定要製造驚喜，感受到愛對方愛意就足夠。」

正在讀大學的Gigi稱暫時返學沒有人追，坦言等待天賜良緣。問到可有合眼緣的男同學？她說：「暫時Focus喺學業上，可能見同學嘅機會唔多，因為分組上都係嗰班同學，同埋呢科都係女仔多。」 已經18歲的她，被問到是否已經準備好拍拖？她直言：「隨遇而安，一直等緊呢個機會，睇吓有冇天跌落嚟嘅一個人，要命中注定嘅。」

她雖然已經Ready拍拖，但女孩子就算有心儀對象也不會做主動出擊，亦擔心因而錯過機會，笑言要看看有沒有人會主動追求，但直言也要先觀察，不會為戀愛沖昏頭腦，她說：「我覺得要觀察一個人耐啲，先可以進行一段關係，時間可以證明一切，唔好一時頭腦熱就拍拖，最好畀埋屋企人過目先。」問到擇偶有甚麼條件？她說：「咩類型男仔都可以，最緊要性格好，可能會係性格魅力吸引到我，自己一定唔係睇樣先。」她又不會要求對方懂得唱歌，雖然有想過對男仔會彈結他唱歌很浪漫，但都是聽天安排。