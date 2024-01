2024年遊東京　必玩3大激新景點

要數新景點層出不窮的地方,相信絕大多數旅客會首推日本東京。踏入2024年,當地自然不乏重量級景點登場,論話題性爆燈的,必屬將於2月1日在豐洲市場附近開幕的「豐洲千客萬來」,除了有重現江戶風情的商業棟帶來各種海產等滋味外,還有24小時溫泉浴場讓你邊泡邊賞東京灣美景。與此同時,另有移師至麻布台Hills的「森大廈數字藝術美術館:teamLab無界」,及全球首個沉浸式體驗主題樂園IMMERSIVE FORT TOKYO登陸台場,保證新鮮感滿載!

豐洲:江戶風情 吃喝浸溫泉

為配合東京奧運規劃,東京最具代表性的魚獲批發築地市場,於2018年遷至豐洲重新營業。今年該市場旁有集美食、購物、溫泉於一身的全新觀光設施「豐洲千客萬來」登場,進一步豐富玩樂體驗。面積約34,000平方米的「千客萬來」由一幢樓高3層的商業棟「豐洲場外江戶前市場」,以及一幢樓高9層的溫泉棟「東京豐洲萬葉俱樂部」組成,商業棟焦點落在2樓樓層,分為「目利橫丁」和「豐洲大街」兩個區域,前者重現了江戶時代熱鬧的市場,連百年水產店「水長水產」也在此開店,後者以江戶四大美食鰻魚、壽司、天婦羅、蕎麥麵為主的餐廳進駐,當然有不少老字號名店。而1樓及3樓樓層則分別以輕食及壽司店舖作主打。溫泉棟由擁有25年經營溫泉及宿泊設施經驗的萬葉俱樂部開發,採用來自箱根和湯河原的泉水,設有俯瞰東京灣的露天浴池、可360度全景觀賞海濱的展望足湯庭園,以及桑拿、岩盤浴、休息室等。讓人可在豐洲市場裏消磨一整天。

麻布台:升級重開 光影藝術

曾創下健力士入場人數紀錄、由新媒體藝術團隊teamLab炮製的數位藝術美術館teamLab無界早前搬遷,將於2月9日以「森大廈數字藝術美術館:teamLab無界」之名在麻布台Hills重新登場。該館的藝術作品之間沒有界線,會走出房間與其他作品相互連結交流,創造出一個永恒變化的世界。展出的作品中,有兩件為全球首次展出的新作,分別是《Bubble Universe》和《Megalith Crystal Formation》,前者的展覽空間充滿無數個球體,各個球體呈現不同的光現象,透過空間中獨特閃現的「光之肥皂泡」及「晃動的光」,摸索人類如何看待這個世界的同時,說明環境與現象之間的關係。而《Megalith》的呈現方式也很獨特,有各種作品從一個房間移動到另一個房間,當中一個作品《花與人-Megalith Crystal Formation(work in progress)》中,參觀者可看到由電腦程式即時繪製的花朵不斷經歷誕生、變化和死亡,花朵根據觀眾的互動而不斷轉變,營造出獨特而轉瞬即逝的美景。另外還有《Microcosmoses—Jelly》、光雕作品《Birth》及《Sea of Clouds》、《The Sculpture of Time Distortion in a Mirror》等新作,令人期待!

台場:世界首個 沉浸式樂園

即將於3月1日在台場開幕的IMMERSIVE FORT TOKYO同樣話題十足。以全球首個沉浸式體驗主題樂園作招徠,樂園原址為Venus Fort購物中心,面積達3萬平方米,提供12個遊樂設施、6間商店及餐廳。遊樂設施以「沉浸式劇院」為中心,賣點是為你帶來恍如置身故事中情景的體驗。劇場包括以19世紀倫敦為舞台的《THE SHERLOCK貝克街連續殺人事件》,有福爾摩斯和華生等48位角色登場,遊客可戴上入場時派發的頭巾遮住臉部,以不存在於現場的身份游走劇中世界,跟福爾摩斯一起追捕兇手。另有可感受江戶遊廓世界觀的《江戶花魁奇談》,及以人氣動漫作品為主題的《東京復仇者IMMERSIVE ESCAPE》和《我推的孩子IMMERSIVE RALLY》、沉浸式恐怖迷宮《開膛手傑克:白教堂殺手》等。不可錯過的還有以360度影像帶來沉浸感受的《Immersive Stories~無人知曉的真正漢賽爾與格蕾特~》,及帶來現場演奏、唱歌及跳舞表演的餐廳The Cabaret,可謂處處有驚喜。入場費每位¥6,800起(約HK$374)。