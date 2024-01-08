馮盈盈酒量淺　被丁子朗踢爆飲一啖即面紅

藝人馮盈盈、丁子朗（丁丁）、郭柏妍及葉蒨文等今日（8日）到尖沙咀出席劇集《妳不是她》宣傳活動，眾人除了大玩蛋糕裝飾比賽，就連劇中的貓咪「Nana」亦現身支持，場面熱鬧。

盈盈被取笑貓叫聲像「醉貓」，問她是否被看過「醉貓」樣才會被取笑？丁丁即自爆監製為助他入戲而買酒給他喝，他說：「有一場我要大叫大喊好崩潰嘅戲份，又好多對白，監製話不如飲少少酒，真係會更易入戲。」他又踢爆盈盈飲一啖酒就面都紅晒，盈盈亦直認酒量差，但強調自己講對白完全不受影響。問二人飲醉酒會有何反應？丁丁笑指：「我會唱歌、亂咁講嘢同周圍攬人，所以畀人影咗好多『黑圖』。」盈盈則表示飲醉酒會變「睡寶寶」。劇集將於本周五大結局，問到是否Happy Ending？丁丁表示算是好的結局，盈盈則透露即將解開她身世之謎，劇情會峰迴路轉，叮囑觀眾要留意。

另外，郭柏妍透露日近忙於拍旅遊節目，早前與劇組看《妳》劇首播時，不斷重播她罵人的片段，令她十分無奈和尷尬，並馬上澄清只是演戲效果，真實的自己並不會這樣粗魯，她表示：「佢哋見到我咁樣好驚訝，同我拍旅遊節目嘅反差好大，嚇親佢哋。」

她又透露《妳》劇中有少許打戲，尾段時更會首次用棒球棍打人，她稱：「我之前拍《奪命提示》時都有打過，但發現自己啲筋太軟，打嘅時候冇乜力，我可以抬包米出街，但就冇乜力打人。」她又指有興趣做打女，但就被指論盡成日受傷，郭柏妍笑指：「我係易整親啫，之前同麥長青佢哋拍旅遊節目，因為冇乜時間學滑雪，所以發生咗小意外，好彩啲裝備夠厚，但就起唔番身，我冇試過咁狼狽，佢哋又唔扶我，個個拎住部機喺到笑。」