張敬軒後樓梯「開騷」　粉絲爭住買位定居

歌手張敬軒（軒公）擁有得天獨厚的聲線，剛攞過「我最喜愛的男歌手」獎的他，實力毋庸置疑，不過他仍不時努力鑽研歌唱技巧。軒公日前於社交網上載影片，正於後樓梯練歌的他寫到：「上個禮拜呢一次甲型流感併發哮喘，可以話係近年喺工作過程當中出現身體嘅唔舒服，對聲音影響最少嘅一次。最主要嘅原因，都係同過去大半年加強咗練習有關。總結過去幾次喺感冒嘅時候嚴重影響聲帶，我嘗試去搵一啲畢竟我嘅工作唔係淨係我一個人嘅事。喺喉嚨唔舒服或者聲帶有問題嘅時候，借用多啲鼻腔嘅共鳴發聲，例如喺需要用到chest voice上高音嘅時候用以鼻腔共鳴為發聲支點嘅mix voice或者head voice，係會對聲音嘅運用同減少聲帶嘅負荷有幫助嘅。」正所謂成功非僥倖，就算擁有天籟之音，也需要有正確的練習方法，不過粉絲們就比較着眼他於練歌的地點，有粉絲留言：「邊個嘈生晒呀喺度？」、「被鄰居投訴的張敬軒。」、「我想佢嚟我後樓梯嘈。」、「看更：終於知道每次巡樓啲歌聲喺邊度嚟！」、「我馬上去後樓梯買房定居！」亦有粉絲留言詢問軒公「後樓梯演唱會」門票何時開售？又研究坐樓梯第一排或高位好，相當搞笑。

而軒仔患病期間，他獲得身邊一班好友包括Tyson Yoshi、陳卓賢 （Ian）及魏浚笙（Jeffrey）慰問及照顧，他笑謂﹕「佢哋無論收到乜嘢風，好似我有頭暈身㷫咁，都會第一時間問有冇乜嘢要幫手。搬屋又好、半夜三更送嘢食、煮嘢食又好，真係無微不至，對住佢哋我第一次有種係老人家嘅感覺，哈哈﹗不過依家得番陳仔係單身，各位囡囡好好把握機會嘞。」

另外，他將於下周出發前往巴黎，同時應兩個品牌邀請，出席當地舉行的「2024冬季時裝周」。勤力如「新界牛」的軒仔，自然不會讓自己閒下來，利用公餘時間繼續拍片「娛賓」，此行預算逗留10日，剛巧趕得及返港處理私務及過農曆年。