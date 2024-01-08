陳奕迅揚言模仿楊千嬅用桶飲水　一句亂噏竟登熱搜

歌神陳奕迅（Eason）的《 Fear and Dreams 世界巡迴演唱會》，由2022年於香港啟動已跑過了72場，經過美加、東南亞及內地十四個不同城市，下周完成廈門站6場便可以放農曆年長假，假後才再繼續開始巡演。

昨晚（7日）的廣州最後一場，Eason安歌又再唱《空城記》，對這首慢歌他直言有很深感情：「呢首歌係要慢慢聽，聽多一百幾十次，先感覺到歌之韻味。」歌曲的MV由老朋友盧凱彤遺孀余靜萍（小余）執導，並選擇了於台北拍攝。

Eason表示：「今次拍空城記MV，係我有一日喺日本聽住首歌，望住個海岸線，突然間諗起佢，所以就再搵佢合作，依家已經係大忙人都等咗好耐，哈哈。點解一定要等佢呢，因為覺得佢係一個好有心的導演。咁耐冇見，再重聚大家都好開心，佢以前可以為一個鏡頭瞓喺馬路中心，依家都一樣， 個鏡頭剩係拍住隻手，佢都問係咪落咗情感同戲，對住佢我都唔會揸流灘，MV入面我隻手都有戲㗎，哈哈，大家睇吓，係咪感覺到。」

MV於陽明山上及北海岸拍攝，當時仍是夏天8月份，第一次要穿着三件頭西裝行山，他話熱到想暈，不過見工作人員投入工作，他就算熱到變「水人」都堅持頂硬上，他說：「最開心係拍到最後，移去淡水北海岸海邊，拍完最後一個鏡頭，即刻除鞋衝落水，嗰一刻大解放，對腳浸住暖暖海水，好舒服。」

在昨晚廣州個唱尾場，Eason台上飲水，觀眾又叫又笑，他笑言要模仿楊千嬅在後台：「吻下來，豁出去，彷似飲咗一桶水。」豈料他一句亂噏，竟然登上熱搜，令外界以為千嬅真的用桶代替水杯飲水，當他知道其戲言被信以為真時，他說：「覺得好搞笑，大家唔好信，我只係搞吓笑。」而千嬅亦透過社交網親身回應Eason，上載一張水壺相留言：「做咩啊，你係咪想要一個桶啊。」

他在台上分享新年願望：「如果快啲有個科技，可以喺現場送我周圍去，去埋後面，山上面同觀眾接觸就最好啦，好似科幻電影咁呀，我企喺一塊板上面，用磁力吸我過去，咁到時上面啲飛就可以貴過最前面，入埋包廂都重得，哈哈哈。」