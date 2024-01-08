林超榮設靈︱一眾好友送最後一程　陳淑蘭讚有福氣

資深傳媒人林超榮上月12日因血癌病逝，享年61歲，其家人今日（8日）假紅磡世界殯儀館為他設靈，靈堂以簡潔布置，中間擺放林超榮生前一張打煲呔的遺照，上方掛有「笑傲平生」橫匾。多位圈中人包括陳淑蘭、馬浚偉、導演邱禮濤、范莎莎及林超榮師傅黎文卓等到靈堂送別好友。

與林主持港台節目《開心日報》而成為好友的陳淑蘭，表示在對方家人陪伴下見好友最後一面，她指因節目調動已有半年沒有跟林做節目，但閒時也會相約吃飯，指林癌病來得很快：「佢有次跑步見暈，入院檢驗先知，之後病情急轉直下，當時我要去北京，同佢講等我返嚟介紹我位高人契爺幫佢醫病，但我仲喺北京嗰陣，契爺打嚟叫我唔使帶佢去，話佢已經唔得。」她坦言不清楚對方有否遺願，不過覺得對方有福氣，有很多愛他的朋友送他最後一程。

黎文卓受訪時透露約一年前已發現對方突然消瘦，但對方卻表示減肥成功，後來經檢查後醫生向林表示有糖尿病問題，要他注意飲食：「直到舊年11月佢行山暈倒，先驗到糖尿之外仲有血癌，化療兩次後有改善，但抵抗力變弱令多個器官受感染，本身佢12月14號生日，大家希望他可以堅持到，可惜事與願違。」他憶對方20歲時在TVB跟他做編劇，很多人也形容二人是兩師徒，他大讚對方是眾多徒弟中最勤力，每天工作18小時也不會累，加上為人包容，所以相識滿天下，而且腦筋靈活，很多監製及導演都愛用他。他表示對方離世是香港流行文化損失，指林在病床仍有很多計劃，希望林的徒弟可繼承他，又表示林的3位女兒已成長，叫大家放心。

而近年跟林合作主持港台節目《開心日報》的范莎莎，受訪時忍不住落淚，表示與對方合作了一年，從林身上學會很多事情，今日特意來送別對方。